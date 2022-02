Die Trucker-Proteste in Kanada sorgen nicht nur im eigenen Land, sondern mittlerweile auch beim Nachbarn für Unmut. Die USA forderten ein schärferes Vorgehen gegen jene, die Straßen blockieren, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das Weiße Haus teilte mit, dass der US-Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, "seine kanadischen Amtskollegen anrief und sie aufforderte, von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, um die Situation an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen". Washington habe dabei auch seine "volle und uneingeschränkte Hilfe" angeboten.

Konkret geht es um die Ambassador-Brücke zwischen der kanadischen Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit. Diese ist eine wichtige Verkehrsader und wird täglich von mehr als 40.000 Berufspendlern und Touristen überquert, Lastwagen transportieren pro Tag Ware im Wert von 323 Millionen Dollar (282,37 Millionen Euro) darüber. Die Brücke wird von den Truckern ebenso blockiert wie der Grenzübergang zwischen der kanadischen Provinz Alberta und den USA.

Die Ambassador-Brücke ist blockiert. Foto: AFP/Cole Burston

Wegen des blockierten Lieferverkehrs mussten einige Fabriken der Autohersteller Ford, Stellantis, General Motors und Toyota ihre Produktion drosseln beziehungsweise ganz herunterfahren.

Verstärkung angefordert

Zentrum der kanadischen Trucker-Proteste bleibt aber weiterhin die Hauptstadt Ottawa. Während die dortige Polizei erklärte, sie habe Verstärkung angefordert, mehr Verhaftungen durchgeführt und mehr Strafzettel verteilt, um die Lkw-Blockaden der Straßen aufzulösen, erklärte Premierminister Justin Trudeau, er arbeite mit den Behörden daran, die mittlerweile fast zwei Wochen andauernden Proteste zu beenden.

In der Zwischenzeit haben die Lkw-Proteste in zahlreichen anderen Ländern Nachahmer gefunden. In Neuseelands Hauptstadt Wellington blockieren Demonstranten mit ihren Trucks seit einigen Tagen mehrere Straßen nahe dem Parlament. Am Donnerstag kam es zu Zusammenstößen, als die Polizei ein Protestcamp geräumt hat. Dabei wurden 120 Personen festgenommen.

Blockierte Straßen vor dem Parlament in Wellington. Foto: AFP/Marty Melville

In Australiens Hauptstadt Canberra hat Ende Jänner ebenfalls ein Lkw-Konvoi eine Demonstration vor dem Parlament angeführt. Laut Behörden nahmen rund 800 Menschen an den Protesten teil.

Strafen drohen

In Europa gab es Pläne für ähnliche Proteste unter anderem in Frankreich, Belgien und Österreich. Die Brüsseler Polizei teilte am Donnerstag mit, dass die Protestfahrt an den Stadtgrenzen gestoppt werde. Wer gegen das Zufahrtsverbot verstößt, riskiert nach Behördenangaben zwei Jahre Haft, eine Geldstrafe über 4.500 Euro und Führerscheinentzug. Geplant waren Proteste vor dem EU-Sitz.

Zuvor wollte der Konvoi in Paris halten. Dort erklärte die Präfektur, protestierenden Lkw- sowie Autofahrern von Freitag bis Montag die Zufahrt zu verwehren, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. In Südfrankreich waren am Mittwoch die ersten Fahrer gestartet, in Laufe des Donnerstags folgten weitere aus verschiedenen Städten Frankreichs. Auf ihren Autos seien Aufkleber mit der Aufschrift "Konvoi der Freiheit" angebracht, meldete die Nachrichtenagentur AP.

Demonstranten auf einer Straße in Lyon. Foto: AP/Laurent Cipriani

In den Niederlanden zog bereits vergangenes Wochenende ein Lkw-Konvoi von rund 60 Fahrzeugen durchs Land. Protestiert wurde aber nicht nur gegen Corona-Maßnahmen, sondern auch gegen hohe Treibstoffpreise. Für Samstag wurde zu neuen Protestzügen aufgerufen. Für den gleichen Tag wurde in sozialen Medien eine ähnliche Protestaktion in Polen angekündigt.

Kritik von Lauterbach

In Deutschland kritisierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach diese Proteste: "Die Konvoi-Bewegung finde ich hochproblematisch. Aber ich bleibe dabei: Der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Wir können nicht sagen, wir überlassen ältere Menschen dem Risiko, weil wir Angst vor den Protestierenden haben."



In Berlin hat der deutsche Ableger des "Freedom Convoy" vergangenen Montag einen Protest organisiert, die Teilnehmerzahl war aber überschaubar.

In Österreich untersagte die Polizei ähnliche Proteste in Wien. Geplant war ein Auto-Konvoi mit rund 3.000 Fahrzeugen bei der Prater-Hauptallee, der über den Praterstern, die Aspernbrücke, den Ring, den Franz-Josefs-Kai und die Praterstraße ziehen sollte. Für die Abendstunden war eine Abschlusskundgebung am Heldenplatz geplant. (red, Reuters, 11.2.2022)