PRO: Mit dem Virus leben lernen

von András Szigetvari

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Maskenpflicht an Sitzplätzen ist in Volksschulen schon gefallen, 2G in Restaurants ist bald Geschichte, und heute, Mittwoch, dürfte die Koalition weitere Öffnungsschritte verkünden. Das ist nicht nur richtig, es ist auch überfällig.



Das große Ziel der Corona-Maßnahmen war, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Davon ist aber weit und breit keine Spur: Weniger als 200 Menschen werden in Österreich intensivmedizinisch wegen einer Infektion betreut. Obwohl zuletzt täglich 30.000 bis 40.000 Neuinfektionen gezählt wurden, steigt dieser Wert nicht an. Welches Ziel wollen Befürworter harter Einschränkungen noch verfolgen?

Sie können es nicht sagen. Kein Wunder: Es gibt keine Fachleute, die der Ansicht sind, Corona ließe sich auslöschen. Virologen sagen, das Virus wird bleiben – und alle Menschen werden sich im Laufe ihres Lebens infizieren. Wohl auch mehrmals, hoffentlich gut geschützt durch eine Impfung.

Wir werden also beginnen müssen, mit dem Virus zu leben. Dabei kann es nicht sein, dass plötzlich eine Beweislastumkehr stattfindet. Kritiker von Lockerungen, etwa bei der Maskenpflicht in Schulen, fragen nach Evidenz für Erleichterungen. Es ist umgekehrt. Für Grundrechtseinschränkungen braucht es unabweisbare Evidenz. Es muss gezeigt werden, dass eine Maßnahme bei der Virusbekämpfung effektiv ist. Bei den meisten Einschränkungen fehlt inzwischen der Beleg. (András Szigetvari, 16.2.2022)