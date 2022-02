Zu ihrem Geburtstag ließ Johanna Mikl-Leitner einen Knaller los. Foto: Tiktok/johanna.mikl.leitner

Im August vergangenen Jahres startete der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz einen eigenen Tiktok-Account, um auch bei jungen Zielgruppen besser anzukommen. Dieser wurde allerdings bald mit sarkastischen Kommentaren geflutet und später parallel zu dessen Rückzug aus der österreichischen Politik auf Eis gelegt: Das jüngste Posting stammt von Oktober 2021 und widmet sich der ökosozialen Steuerreform. Mit Johanna Mikl-Leitner ist nun eine weitere ÖVP-Politikern der Plattform beigetreten, die vor allem bei Jugendlichen äußerst beliebt ist.

In ihren Postings bemüht sich die Landeshauptfrau von Niederösterreich um ein lockeres und sympathisches Auftreten. So bedankte sich die Politikerin in ihrem ersten Posting vor rund einer Woche für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag – und ließ es dabei ordentlich knallen.

Gerne spielt das Team rund um Mikl-Leitner in den Postings mit diversen Effekten und Loops. Wie etwa in diesem kurzen Video ohne Text, das anlässlich des Valentinstags gepostet wurde.

Während die besagten Videos zwischen 1.000 und 1.500 Views aufweisen, ist Mikl-Leitners bisher beliebtestes Video jenes, in dem sie erläutert, wie sie in einen Bürotag startet. "Mit einer Menge Arbeit für Niederösterreich", sagt sie da: "But: Coffee first!" – kurz bevor sich das leere Glas in ihrer Hand auf magische Weise in einen Caffè Latte verwandelt!

Andere Postings setzen weniger auf Filter und Effekte, sondern widmen sich ihrer inhaltlichen Politik. Wie dieses, in dem sie das blau-gelbe Pflegepaket erklärt.

Community reagiert mit "Gsindl"-Sager

Aktuell (17. 2. 2022) hat Mikl-Leitner auf Tiktok 235 Follower, insgesamt sammelte sie mit ihren Postings bisher 364 Likes. Die Tonalität der Kommentare variiert. So nutzten die Fans das Geburtstagsvideo, um der Politikerin selbst zum Geburtstag zu gratulieren – unter anderen Videos wird die Politikerin wiederum mit ihrer "Gsindl"-Chatnachricht konfrontiert. Andere wollen wissen, wo sich die Politikerin einkleidet. "Sie kauft in unterschiedlichen Geschäften ein. Jedoch nur im stationären Handel", lautet dazu die Antwort des Teams.



Und die SPÖ Niederösterreich wünscht der Landeshauptfrau unter so gut wie jedem ihrer Videos einen schönen Skitag. Die Oppositionspartei ist selbst ebenfalls auf Tiktok vertreten, kommt dort auf 965 Follower und 31.200 Likes – und setzt auf eine gänzliche andere inhaltliche Strategie als die politische Konkurrenz. (stm, 17.2.2022)