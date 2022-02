"Die Frage müsste halt viel umfassender gestellt werden – nämlich: Ist es gerechtfertigt, dass Leute, die gar nichts haben, eventuell für Wohnung/Haus verschuldet sind, trotzdem 40 Prozent und mehr an Steuern und Abgaben zahlen? Nur weil sie eventuell durch eigene Leistung recht gut verdienen? Während Leute, die extrem viel haben, aber überhaupt nichts arbeiten (eben weil nicht nötig, wenn man schon extrem viel hat), kaum/keine Steuern zahlen? Warum erachten wir es gesamtgesellschaftlich für gerechtfertigt, das gesamte Steuer- und Abgabensystem am persönlichen Jahreseinkommen anzudocken, ohne in irgendeiner Form zu berücksichtigen, ob die betroffene Person extrem reich oder extrem arm ist?"

Kontra von Crizer

"Hoffentlich nicht! Das würde den Wirtschaftsstandort Österreich immens schwächen. Allgemein gab es ja schon Vermögensabgaben, doch alle wurden früher oder später abgeschafft. Warum? Weil es bürokratisch nicht möglich ist. Was zählt alles zum Vermögen für die daraus resultierende Abgabe? Nicht nur liquide, sondern auch illiquide Mittel? Was passiert mit Kunstsammlungen? Wie will ein Bürokrat die Werte der Bilder messen? Wie will er überhaupt wissen, dass es jene gibt? Ein klares NEIN zur Vermögenssteuer. Am Ende wird es wieder eine österreichischer Weg werden, wo es de facto keinen Nutzen hat, sondern nur nervt, da hohe Bürokratie. Auch sonst: Wann verstehen Linke, dass höhere Steuerraten nicht gleich höhere Steuereinnahmen sind? Anscheinend schwer verständlich."