Der Energiebonus stand zuletzt auf der Kippe, nachdem sich die Versorger geweigert hatten, die Auszahlung zu übernehmen. Foto: Imago

Die Regierung will den vorgestellten Energiebonus in Höhe von 150 Euro offenbar als Gutschein per Post zustellen. Das berichten sowohl die "Kronen Zeitung" als auch der "Kurier". Nachdem sich die Stromversorger gegen die Pläne der Regierung aussprachen, wonach sie für die Abwicklung und Auszahlung zuständig sein sollten, stand der Energiebonus bis zuletzt auf der Kippe.

Topverdiener dürfen Gutschein nicht einlösen

Demnach soll jeder Haushalt bis spätestens Anfang April einen Gutschein über 150 Euro zugeschickt bekommen. Topverdiener, die mehr als 5.670 Euro brutto pro Monat verdienen, sollen den Gutschein ebenso erhalten, schreibt die "Kronen Zeitung", allerdings nicht einlösen dürfen. Das Finanzministerium will "stichprobenartig" kontrollieren, ob dies auch der Fall sei. Erste Details sollen kommende Woche im Nationalrat behandelt werden.

"Uns ist wichtig, dass die finanzielle Entlastung unbürokratisch und rechtssicher erfolgt", erklärte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Sonntag in einer Stellungnahme – und ging damit auch auf die Kritik der Energieversorger ein.

Wie es zur APA weiter hieß, soll auch der zweite 150-Euro-Teuerungsausgleich für besonders bedürftige Haushalte "von den jeweiligen Stellen" nach Beschluss im Parlament "schnellstmöglich" ausgezahlt werden. Dies betrifft Arbeitslose, Mindestsicherungs-, Ausgleichszulage- und Studienbeihilfe-Bezieher sowie Mobilitätsstipendiaten.

Die Kritik an der Art, wie die Regierung versucht, die höheren Energiepreise abzufedern, riss auch am Wochenende nicht ab. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sagte am Samstag im ORF-Radio, es wäre sinnvoller, finanziell Schwächere zu unterstützen, indem man einfach Sozialleistungen automatisch an die Teuerung anpasst. (red, 20.2.2022)