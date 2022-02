Die QAnon-Verschwörungsbewegung ist vor allem in den USA stark verbreitet. Foto: Reuters / Cheney Orr

QAnon ist eine der reichweitenstärksten Verschwörungserzählungen in den USA. Anhängerinnen und Anhänger glauben zum Beispiel an den Mythos, dass mächtige Politikerinnen in Wirklichkeit "Reptiloiden" seien – und eine satanistische Weltelite Jagd auf Kinder mache. Auch während des gewaltsamen Sturms auf das US-Kapitol schmückte das Logo der Bewegung zahlreiche Flaggen der Demonstrierenden.

Um die Frage, wer QAnon gegründet haben könnte, ranken sich seit der Gründung im Jahr 2017 zahlreiche Gerüchte. Zuletzt behauptete der Filmemacher Cullen Hoback, das Geheimnis um "Q" im Rahmen der Dokuserie "Q: Into the Storm" gelüftet zu haben. Demnach soll sich der US-amerikanische Verschwörungsideologe und Betreiber des Imageboards 8kun Ron Watkins während eines Interviews verplappert haben. Mit seiner Annahme könnte Hoback zumindest teilweise richtig liegen.

Sprachmuster und Ähnlichkeiten

Die wahre Identität des Gründers wollen nun zwei unabhängige Forschungsgruppen aus der Schweiz und aus Frankreich mithilfe von Machine Learning aufgedeckt haben, wie die "New York Times" berichtet. Unter dem Pseudonym "Q" trat laut ihnen als allererstes der südafrikanische Softwareentwickler Paul Furber auf. Erst später habe auch Watkins Botschaften als "Q" geteilt. Anfangs in Kollaboration mit Furber, später dann eigenständig und auf 8kun.

Mittels unterschiedlicher Ansätze suchten die Forschenden nach Mustern in den Textbeiträgen, die unter dem Pseudonym des QAnon-Gründers veröffentlicht wurden. Die Schweizer Wissenschafter identifizierten dafür aus drei Buchstaben bestehende Sequenzen und untersuchten, wie oft sich ebendiese in den Botschaften "Q"s wiederholen, berichtet "Engadget". Die französische Forschungsgruppe habe unterdessen einer Künstlichen Intelligenz beigebracht, nach ebensolchen Mustern zu suchen.

Beide Herangehensweisen fallen laut den Berichterstattern unter einen Ansatz namens Stilometrie, mit dem der Sprachstil von Texten analysiert und messbar gemacht werden soll. Für die Untersuchung wurden deshalb Beiträge mehrerer in Frage kommender Personen mit jenen von "Q" verglichen. Die stärkste Ähnlichkeit mit dem QAnon-Gründer hätten Furber und Watkins aufgewiesen.

Hohe Trefferquote

Gegenüber der "New York Times" erklären die Schweizer Forschenden, dass ihre Untersuchungsmethode eine Trefferquote von 93 Prozent habe. Das französische Team will Watkins Schreibstil sogar mit einer Genauigkeit von 99 Prozent identifiziert haben, jene von Furber mit einer Genauigkeit von 98 Prozent.

Sowohl Ron Watkins als auch Paul Furber streiten gegenüber der US-Zeitung ab, hinter "Q"s Botschaften zu stecken. Letzterer bestreite allerdings nicht, dass sein Schreibstil jenem von "Q" ähnele. Stattdessen hätten ihn seine Botschaften so stark beeinflusst, dass er seine Ausdrucksweise angepasst hat. (red, 20.2.2022)