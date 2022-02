Wann fotografieren Sie am liebsten mit einer Sofortbildkamera?

Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Vor 75 Jahren, genauer gesagt am 21. Februar 1947, hat der US-amerikanische Physiker und Unternehmer Edwin Land die erste Sofortbildkamera der Welt vorgestellt, besser bekannt als Polaroid. Mit seiner Erfindung war es nun möglich, das gerade aufgenommene Bild innerhalb von Sekunden selbst zu entwickeln. Der Name Polaroid leitet sich von den Polarisationsfiltern ab, die Land eigentlich verkaufen wollte.

Der Beginn einer Fotorevolution



Das Polaroid-Modell 95 war das erste seiner Art. Das Revolutionäre an den Polaroidfilmen war, dass zwischen den lichtempfindlichen Schichten des Films gleichzeitig die Chemikalien enthalten waren, um das Foto zu entwickeln. Beim Herausziehen des Fotos werden diese dann zwischen Negativ und Positiv verteilt. So konnten die Bilder in kürzester Zeit noch vor Ort entwickelt werden.

Polaroid erlebte daraufhin einen Boom, 1972 erschien das wohl bekannteste Polaroid-Modell, die SX-70. Diese Kamera war faltbar und hat die geschossenen Fotos automatisch ausgeworfen. Im Zuge der Digitalisierung ging das Unternehmen 2001 pleite, aber dank der Bilderflut im digitalen Raum und dem nostalgischen Style mit den weißen Rahmen erleben Sofortbildkameras und die Filme verschiedenster Hersteller heute wieder großer Beliebtheit. In Deutschland alleine wurden zum Beispiel 2019 eine halbe Million Sofortbildkameras verkauft.

Teures Vergnügen



Für Fotografinnen und Fotografen ist Polaroid-Fotografie aber ein teures Hobby. Zwar sind die Kameras zu angemessenen Preisen erhältlich, doch sind es die Filme, die es in sich haben. Acht Fotos kosten um die 20 Euro. Hinzu kommt das Risiko, nicht zu wissen, ob das Sofortbild gelungen ist oder nicht: Oftmals kommen die Polaroids überbelichtet oder unterbelichtet heraus, oder sie sind verschwommen. Für Liebhaberinnen und Liebhaber macht aber das vielleicht gerade den Reiz der Kultkamera aus.

Welche Sofortbildkamera verwenden Sie?

Was fotografieren Sie am liebsten mit Polaroid und Co und warum? Wie kann man die beste Qualität aus den Filmen rausholen? (rec, 24.2.2022)