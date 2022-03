Unglaubliche 450 Strände an Spaniens Küste und auf den Balearen haben Lola Culsán und John Weller für diesen Reiseführer besucht – eine kleine Auswahl

Lola Culsán und John Weller waren mit ihrem Wohnwagen entlang der Küste Spaniens unterwegs, um einsame Strände und versteckte Buchten zu erkunden. Ihre Entdeckungsreise startet an einer Flussmündung im Nordwesten Spaniens, führt entlang der 1.500 Kilometer langen Küste Galiciens zu den schönsten Stränden des Landes.

Sie finden verlassene Buchten, sehen flammend rote Sonnenuntergänge über dem Atlantik, an der Costa Verde Asturiens entdecken sie fossile Abdrücke von Dinosauriern und ziehen durch die Sidra-Bars. In Kantabrien surfen sie mit den Einheimischen und springen von den Felsen ins Meer. An der Costa Blanca finden sie abseits vom Touristenrummel goldene Sandstrände und tempelartige Höhlen. Selbst an der überfüllten Costa Tropical und Costa del Sol finden sie abgeschiedene Ecken. Und weil das Ganze noch nicht reicht, besuchen sie auch noch die Balearen.

An ihren Erlebnissen lassen sie uns in diesem besonderen Reiseführer teilhaben, der nicht nur allgemeine Infos liefert, sondern auch genaue Wegbeschreibungen, wie man zu den von ihnen entdeckten geheimen Plätzen kommt. Kurz: Man möchte es ihnen sofort gleichtun.