Wer ist wer?

In der Causa werden zahlreiche Personen aus Politik und Medien als Beschuldigte geführt. Für alle gilt die Unschuldsvermutung; alle außer Sabine B. bestreiten die Vorwürfe gegenüber Medien und Ermittlern.

Sabine B.: Die Meinungsforscherin lernte als Studentin Sophie Karmasin kennen und heuerte bei ihr an. Sie arbeitete dann in deren Unternehmen. Als Karmasin Ministerin wurde und ihre Anteile verkaufte, gründete B. die "Research Affairs". Karmasin vermittelte ihr Aufträge von "Österreich" und dem Finanzministerium. Im Oktober wurde B. kurzzeitig verhaftet, weil sie kurz vor einer Hausdurchsuchung Chats und E-Mails gelöscht hatte. Sie hat viele der Tatvorwürfe in einem umfassenden Geständnis bestätigt.

Sophie Karmasin: Die Meinungsforscherin übernahm 2006 das von ihren Eltern etablierte österreichische Gallup-Institut. Sieben Jahre später wurde sie von der ÖVP als Familienministerin nominiert, obwohl sie zuvor noch im ORF die Wahldebatten analysiert hatte. Während ihrer Zeit als Ministerien soll sie Aufträge an B. vermittelt und dafür Provision kassiert haben. Mittlerweile arbeitet Karmasin wieder als Markt- und Meinungsforscherin.

Thomas Schmid: Machte Karriere in Kabinetten von ÖVP-Ministern und etablierte sich als zentrale Figur im Finanzministerium, wo er ab 2015 Generalsekretär war. Er soll die Studienaufträge für B. mit Karmasin eingefädelt haben. Außerdem kommunizierte er mit den Fellner-Brüdern und anderen Chefredakteuren. Stieg später zum Chef der Staatsholding Öbag auf, jetzt lebt er im Ausland. Die bei ihm gefundenen Chats lösten zahlreiche Ermittlungen und politische Skandale aus.

Johannes Frischmann: War im Tatzeitraum Pressesprecher im Finanzministerium unter Hans Jörg Schelling (ÖVP), später dann ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Frischmann chattete oft mit B., schickte ihr Fragen und gab ihr inhaltliche Vorgaben für Analysen, die sie dann als unabhängige Meinungsforscherin präsentierte. Kurz vor den Hausdurchsuchungen in der Causa sprach Frischmann mit B. über anstehende Razzien, woraufhin B. einige Chats und E-Mails löschte. Frischmann arbeitet mittlerweile im Klub der ÖVP.

.Johannes Pasquali: War einst politisch bei der FPÖ engagiert, wechselte dann zur ÖVP. Er war zum Tatzeitraum Abteilungsleiter im Finanzministerium, wo er Aufträge an B. vergab. Als Konsequenz der Affäre verlor er seinen Arbeitsplatz im Ministerium.Gerald Fleischmann: War Kurz’ Mann für Medienfragen. Auch er soll über Frischmann oder Schmid Aufträge an B. übermittelt haben; mit ihr allerdings kaum direkten Kontakt gehabt haben. Er arbeitet mittlerweile wieder im Klub der ÖVP.

Stefan Steiner: Gilt als wichtigster Stratege für Sebastian Kurz. Auch er soll Fragen für B. formuliert haben, allerdings ohne direkten Kontakt zu ihr.Wolfgang Fellner und Helmuth Fellner: Die beiden Medienmacher sollen das Finanzministerium bestochen haben, was sie bestreiten. Sie fühlen sich als Geschädigte von Sabine B., die Umfragen für "Österreich" erstellte und kommentierte.

Sebastian Kurz: Gilt als zentraler Profiteur des mutmaßlichen Modells, weshalb die WKStA ihn als Beschuldigten führt. Er sieht sich durch B.s Aussagen entlastet, weil sie angab, ihn nicht persönlich zu kennen. Die WKStA vermutet allerdings, dass Kurz über andere Personen Anweisungen gab. Darauf deuten wenige Chats hin. Kurz trat wegen der Causa Sabine B. als Kanzler und ÖVP-Chef zurück, er arbeitet jetzt beim US-Milliardär Peter Thiel. (fsc, 26.2.2022)