Es kommt uns so nah wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Und wird nun auch als T-Shirt-Ersatz getragen

In Zeiten wie diesen über Mode nachzudenken fällt nicht leicht. Dennoch soll es hier in dieser Woche weitergehen. Die Kolumne dreht sich um ein schnörkelloses Kleidungsstück, das viele schon im Kasten haben. Das weiße Unterhemd ist das, was man einen Klassiker nennt. Meist wird er allerdings gut versteckt. Unter Blusen, Hemden, Rollkragenpullovern. Seine Aufgaben sind überschaubar: Es soll warmhalten, aber bitte möglichst unsichtbar bleiben.

Das soll sich heuer ändern. Die Gründe liegen auf der Hand. Das Unterhemd gilt als altmodisch und ist arbeitslos geworden. Für viele hat es als Untendrunter ausgedient. Deshalb nun ein neuer Versuch: Das Unterleiberl wird von der Leine gelassen. Es darf ganz allein raus an die frische Luft. So schlagen das jedenfalls einige Designerinnen und Designer vor. Wenn es nach ihnen geht, braucht es drum herum auch keine große Ablenkung: Lederhose, Jeans oder Rock dazu – fertig ist der cleane Auftritt.

Unterleiberl von Prada. Foto: Tiziana FABI / AFP

Dieser Vorschlag ist natürlich alles andere als neu. Viele werden Cindy Crawford im weißen Rippshirt nicht vergessen haben, in dem die Amerikanerin Anfang der Neunzigerjahre für Pepsi warb. Dass nun ausgerechnet ihre Tochter in einem ähnlichen Kleidungsstück in Mailand auf dem Laufsteg auftauchte? Wohl kein Zufall.

Weißes Shirt von Bottega Veneta. Foto: Bottega Veneta

Den aufgeräumten Auftritt der Neunziger lassen manche Marken schon seit einiger Zeit wiederaufleben. Anfang des Jahres posierte zum Beispiel die New Yorker Stylistin Gabriella Karefa-Johnson für Levi's in Jeans – und einem weißen Unterhemd.

Das lässt fast vergessen, dass sich in der Regel Männer öffentlich im Unterhemd zeigten. Viele fühlen sich in weißem Feinripp wie Adonis (oder mindestens wie Sylvester Stallone oder Bruce Willis). Dass es mit Selbstinszenierungen dieser Art nicht vorbei sein dürfte, lässt sich an den Instagram-Postings muskelbepackter Influencer ablesen.

Diesen Bildern gilt es nun andere entgegenzusetzen. Denn was für den Minirock gilt, gilt für das Unterhemd allemal: Es ist nicht nur für die Crawfords und Stallones dieser Welt gemacht. (feld, 2.3.2022)