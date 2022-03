Ermittlungsergebnisse in der Umfragenaffäre sollen die Meinungsforscherin stärker belastet haben

Sophie Karmasin war von 2013 bis 2017 Familienministerin, sie war von der ÖVP nominiert worden. Foto: Newald

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat dem Vernehmen nach die Festnahme der früheren Familienministerin Sophie Karmasin angeordnet. Sie soll schon am Mittwoch verhaftet worden sein. Karmasin, die einst von der ÖVP in die Regierung geholt worden war, spielt eine zentrale Rolle in der Inseraten- und Umfragenaffäre, die zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler geführt hat. Karmasin soll ihrer früheren Assistentin Sabine B. jene Aufträge von Finanzministerium und Mediengruppe Österreich vermittelt haben, die nun von der WKStA geprüft werden.

In ihren Einvernahmen, die vergangene Woche publik wurden, hatte B. ihre frühere Chefin weiter belastet. Sie soll während ihrer Zeit als Ministerin eine Provision für vermittelte Aufträge aus anderen Ministerien verlangt haben. Außerdem behauptete B., Karmasin habe schon mit der SPÖ und der Tageszeitung "Heute" ein Modell der Umfragenmanipulation durchgeführt, was andere Beteiligte bestreiten.

Die genauen Gründe für Karmasins angebliche Festnahme sind derzeit nicht bekannt. Die WKStA bestätigte lediglich "eine Festnahme" im Ermittlungskomplex: "Nach gerichtlicher Bewilligung erfolgte in diesem Zusammenhang am 2. März 2022 die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr", hieß es in einer Medienmitteilung. Es werde nun auch gegen drei Personen wegen "Verdachts der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Vergabeverfahren" ermittelt, gegen zwei zudem wegen des Verdachts auf Geldwäscherei – für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Karmasins Anwalt reagierte auf eine Anfrage vorerst nicht. (Fabian Schmid, Renate Graber, 3.3.2022)