Per Xbox-Controller lässt sich der MS Flight Simulator jetzt auch auf dem Smartphone spielen. Foto: Der Standard/Stefan Mey

Vor wenigen Tagen haben wir an dieser Stelle verkündet, dass sich der Microsoft Flight Simulator nun auch aus der Cloud streamen lässt, sofern man im Besitz eines Game-Pass-Ultimate-Abos ist. Was bei Durchschnittsbürgern lediglich ein müdes Schulterzucken hervorrufen dürfte, das sollte aerophile Gamerinnen und Gamer hellhörig machen: Denn zwar ist der Flight Simulator ein durchaus gelungenes Spiel – die langen Ladezeiten für diverse Updates können einem geplanten Gamingabend aber schnell einen Strich durch die Rechnung machen, wie die Community zuletzt auch im Rahmen unserer Berufsspieler-Kolumne kommentierte.

Mit diesen langen Ladezeiten ist nun Schluss. Denn beim Cloud-Gaming ist das Spiel auf einer fremden Maschine installiert und wird von dieser online auf das eigene Endgerät gestreamt. Dort ist immer die aktuelle Installation vorhanden, man muss also selbst keine Updates installieren.

Schnellstart

Im Test sind vom Start des Spiels bis zum Erscheinen des Menüs somit nur wenige Minuten vergangenen, konkret haben wir auf einem Smartphone bei einer Downloadgeschwindigkeit von 180 Mbps zwei Minuten und 42 Sekunden gemessen. Ähnlich kurz waren die Ladezeiten auf einer Xbox Series X. In dieser Zeit wurden diverse Logos angezeigt, und es erschien auch die berüchtigte "Checking for updates"-Meldung – nur um kurz darauf wieder zu verschwinden.

Xbox

Ein Blick auf den installierten Content zeigt, dass alle aktuellen Updates – inklusive des im September 2021 veröffentlichten Österreich-Updates – verfügbar sind. Auch werden diverse Erfolge und das Logbuch stets synchronisiert, unabhängig vom verwendeten Endgerät.

Startet man dann im Spiel selbst einen Flug auf der großen Weltkarte, so vergehen 22 Sekunden, bis man sich auf dem Runway befindet. Während des Flugs luden manche Features – wie etwa die Karte – eher langsam. Gemessen auf die gesamte Flugzeit ist dies aber verkraftbar.

Flight Simulator auf dem Smartphone

Getestet wurde die Cloud-Tauglichkeit des MS Flight Simulator vor allem auf der Xbox Series X, doch auch auf dem PC und auf dem Smartphone kann das Spiel aus der Cloud gestreamt werden. Bedingung dafür sind jeweils eine entsprechende Internetgeschwindigkeit und ein Xbox-Controller, eine Steuerung via Touch oder Tastatur-Maus-Kombination ist nicht möglich.

Gerade wegen des letztgenannten Punkts (und weil die URL www.xbox.com/play vermutlich von einigen Admins gesperrt wird) ist es eher unwahrscheinlich, dass man den Flight Simulator auch während eines Arbeitstags im Büro spielen kann – was ein wenig schade ist, weil sich in dieser Zeit schon so mancher Langstreckenflug ausgehen würde.

Sehr wohl lässt sich der Flight Simulator aber nun auch auf dem Smartphone starten – Voraussetzungen sind wie gesagt ein entsprechendes Abo, ein Controller und eine stabile Internetverbindung. Ist das vorhanden, so kann ohne Einschränkung geflogen werden – wiewohl die Immersion auf dem kleinen Smartphone-Screen natürlich längst nicht so groß ist wie auf einem großen Bildschirm. (Stefan Mey, 3.3.2022)