Die WKStA sieht Tatbegehungsgefahr. Die Entscheidung dürfte am Freitagnachmittag fallen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat schwere Verdachtsmomente gegen Sophie Karmasin. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der am Mittwoch festgenommenen Meinungsforscherin und früheren Familienministerin Sophie Karmasin droht die Untersuchungshaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat beim Wiener Landesgericht für Strafsachen einen entsprechenden Antrag eingebracht, teilte eine Sprecherin Freitagmittag der APA mit. Als Haftgrund werde Tatbegehungsgefahr angenommen.

Darüber hinaus hielt sich die Behördensprecherin bedeckt. "Welche Erwägungen zu diesem Schritt geführt haben, können wir nicht bekanntgeben", sagte sie. Die Entscheidung, ob die Meinungsforscherin, die im Dezember 2013 auf einem ÖVP-Ticket in die rot-schwarze Regierung unter Kanzler Werner Faymann (SPÖ) aufgenommen wurde, in U-Haft muss, wird möglicherweise noch am Freitagnachmittag fallen. Der zuständige Richter hat für 14 Uhr einen Termin anberaumt, berichtet der "Kurier". Theoretisch hätte der Richter weitere 48 Stunden Zeit, um über den U-Haft-Antrag zu entscheiden. Vom Landesgericht hieß es, der Termin sei "vorsorglich" ins Auge gefasst worden "für den Fall, dass Anträge gestellt werden". (APA, red, 4.3.2022)