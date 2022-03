Wer dieser Tage in der Natur unterwegs war, hat sicherlich die ersten Frühlingsboten vernommen. Während auf den Sträuchern und Bäumen die ersten grünen Knospen oder Blüten zu sehen sind, wird der Waldboden von unzähligen Bärlauchpflanzen in ein sattes grünes Blättermeer verwandelt. Auch der typische Geruch liegt in der Luft und animiert viele zum Pflücken. Bei der Ernte ist allerdings darauf zu achten, den genießbaren Bärlauch nicht mit den sehr ähnlich aussehenden, allerdings giftigen Blättern der Herbstzeitlosen und Maiglöckchen zu verwechseln.

Wo machen Sie sich auf die Suche nach Bärlauch? Foto: APA/BARBARA GINDL

Wer keine Lust hat, selbst im Wald pflücken zu gehen, wird mit Sicherheit auf Wochenmärkten oder in Supermärkten fündig. Reich an Vitamin C und geschmacklich unverkennbar ist Bärlauch vielseitig einsetzbar. Ob als Suppe, Salat oder Pesto, zu Nudeln, Nockerln, im Risotto, Burger, einem Cordon-Bleu oder einer Lasagne – es gibt kaum Gerichte, die sich nicht dafür eignen. Hat man weniger Lust auf Kochen, finden sich auch in zahlreichen Restaurants Bärlauchgerichte auf den Speisekarten.

Welche sind Ihre liebsten Gerichte mit Bärlauch?

Haben Sie heuer schon Bärlauch geerntet? Oder kaufen Sie diesen lieber im Geschäft oder am Markt ein? Oder ist Bärlauch für Sie ohnehin nur überbewertetes "Grünzeug" in der Küche? Teilen Sie Ihre Rezepte und Tipps im Forum! (mawa, 18.3.2022)