Mit der TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" war Kim Kardashian bekannt geworden, mit Kosmetik und Unterwäsche wurde der Social-Media-Star zur erfolgreichen Unternehmerin. Im vergangenen Jahr überschritt ihr Vermögen laut Forbes die Milliardengrenze.

2017 gründete die US-Amerikanerin das Kosmetikunternehmen KKW Beauty, 2019 das Wäschelabel Skims, das seit Beginn Körpergrößen von XXS bis 4XL bedient. In der Corona-Krise bewiesen Kardashian und ihr schwedischer Geschäftspartner Jens Grede Flexibilität. Sie erweiterten das Shapewear-Sortiment der Marke um Loungewear.

Nun steigt Kardashian in die Bademode ein, in diesem Segment ist bereits ihre Schwester Kylie Jenner unterwegs. (red, 17.3.2022)