Ein Hackerangriff brachte die Glocken in der Nacht auf Mittwoch 20 Minuten lang zum Läuten und sorgte in der Innenstadt für Aufregung. Laut Dompfarrer Toni Faber ist eine weitere Störung nicht mehr möglich

Um 2.11 Uhr am Mittwoch wurde es um den Stephansdom ungewöhnlich laut. Das Foto wurde im März 2021 aufgenommen, als am Stephansdom die Kunstinstallation "Himmelsleiter" von Billi Thanner angebracht war.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Einen Tag nach dem nächtlichen Dauergeläut der Glocken des Wiener Stephansdoms hat die Kirche noch keine Hinweise auf den Hintergrund oder Verursacher. "Wir wissen nur, dass es ein Hackerangriff von außen war", betonte Dompfarrer Toni Faber am Donnerstag. Zum widerrechtlichen Eindringen in die Online-Steuerung der Glocken hat sich bisher niemand bekannt. Laut Faber wurde auch seitens der Erzdiözese Wien noch keine Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet.

"Wir warten ab, ob die IT-Experten der Glockenfirma etwas herausfinden", sagte der Dompfarrer. Das Steuerungssystem wurde indes vom Netz genommen. "Eine Störung ist nicht mehr möglich", erläuterte Faber. Das in der Nacht auf Mittwoch um 2.11 Uhr gestartete und rund 20 Minuten andauernde Gebimmel habe nicht zu Beschwerden an die Kirche geführt, aber für große Aufregung gesorgt, viele Menschen verunsichert und Ängste ausgelöst, berichtete der Pfarrer des Stephansdoms. Bis ein anderer Hintergrund feststeht, habe er die Hoffnung, dass dadurch jemand "bewusst positiv aufregen wollte", etwa um auf den Krieg in der Ukraine hinzuweisen, sagte Faber. (APA, 17.3.2022)