Minding My Business (Shortlist in der Kategorie Kreativ) von Ryan Rogers (USA): "Ein Selbstporträt, auf dem ich ein Buch lese und mir ein Kissen über den Kopf lege. Es ist eine Verherrlichung von etwas so Alltäglichem wie dem Lesen eines Buches und unterstreicht die Themen Einsamkeit und Flucht in meiner Arbeit." (Markus Böhm, 20.3.2022)

Die Gesamtsieger des Studenten-, Jugend-, offenen und Profi-Wettbewerbs der Sony World Photography Awards 2022 werden am 12. April bekanntgegeben. Ihre Bilder werden vom 13. April bis 2. Mai in der Ausstellung im Somerset House in London gezeigt. Weitere Informationen zu den Gewinnern und Shortlists findet man unter worldphoto.org.

