Das Budget müsse angehoben werden, Berechnungen kenne er im Detail aber nicht, meinte Nehammer am Rande des EU-Gipfels. Foto: EPA/JULIEN WARNAND

Wien/Brüssel – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will sich in der Debatte um das Heeresbudget "auf keine Zahlen" festlegen. "Entscheidend ist, das wir klar gesagt haben, wir müssen das Budget deutlich anheben", sagte Nehammer am Rande eines EU-Gipfels in der Nacht auf Freitag. Der Budgetpfad sei seitens des Verteidigungsministeriums mit zuerst 1 Prozent, später 1,5 Prozent des BIP definiert worden, "das ist jetzt die Verhandlungsgrundlage".

"Das was rauskommen muss, ist mehr Geld für die militärische Landesverteidigung, um besser für die Zukunft gerüstet zu sein", fügte der Bundeskanzler hinzu. "Ich war bei dem Gespräch nicht dabei, ich kenne keine Berechnungen im Detail", betonte Nehammer. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) "wird die Zahlen besser im Kopf haben".

Anhebung des Budgets auf 1,5 Prozent des BIP

Zuvor sorget ein offenbar nicht mit den Parteien abgesprochener Vorschlag aus dem Verteidigungsminister zum Heeresbudget am Donnerstag für Aufruhr. "Krone" und "Kurier" berichteten über ein sogenanntes "Neutralitätspaket", wonach für das Österreichische Bundesheer zum einen ein zehn Milliarden Euro schwerer "Neutralitätsfonds" für die nächsten Jahre eingerichtet werden soll, mit dem der Investitionsrückstau der vergangenen Jahrzehnte abgebaut wird, und zum anderen soll das Regelbudget bis 2027 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angehoben werden.

Die zehn Milliarden Euro bzw. die 1,5 Prozent des BIP kämen von Generalstabschef Robert Brieger, erklärte Tanner darauf, und "als Verteidigungsministerin stehe ich da vollinhaltlich dahinter". Sie selbst habe die notwendigen Erhöhungen nicht an Zahlen festgemacht. (APA, 25.3.2022)