Die fünf beliebtesten Campingplätze in Österreich und Camping.info-Award Gewinner 2022 befinden sich in Salzburg (Camping Grubhof, St. Martin bei Lofer), in Oberösterreich (Camping MondSeeland, Tiefgraben bei Mondsee), in der Steiermark (Camping Murinsel, Großlobming), im Burgenland (Camping Sonnenland, Lutzmannsburg) sowie in Kärnten (Camping Brunner am See, Döbriach).

Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award