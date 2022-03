Heckklappe auf und ein Blick in den Kofferraum. Wir haben gerade Gelegenheit für einen ersten Lokalaugenschein und wenden uns gleich dem Wesentlichen eines Kombis zu: Wie hält er es mit dem Laden? Wobei, der MG5 Electric kann, wie sein Name schon sagt, in zweierlei Hinsicht laden – in der klassischen Kerndisziplin der Bauart und an der Steckdose.

MG 5. So sieht er also aus, der erste Elektro-Kombi. Geladen wird vorn an der Schnauze. Foto: MG Motor

Es zeigt sich ein respektabler Laderaum, der Boden ist in zwei Höhenniveaus verstellbar, maximal lassen sich 479 bis 1367 Liter Gepäck verstauen. Stichwort Bis-Wert: Bei umgeklappten Rücksitzen entsteht eine doch recht hohe Stufe. So. Machen wir ein, zwei Schritte nach vorn und beziehen Position im Fond. Ausreichend Platz nach oben, aber man sitzt mit leicht angewinkelten Füßen. Ja, das ist der Nachteil bei unterflur verbautem Akku, bei den ersten Mercedes-A- und -B-Klassen fiel das Konstruktionsprinzip erstmals durch diese Begleiterscheinung auf, da hebt sich das Bodenniveau, die Höhe der Sitzbank ist dann ein Kompromiss.

Wohnlich

Bis Sommer 2023 hält der MG5 als E-Kombi allein die Stellung, Peugeot 308 SW... Foto: Peugeot

Vorn, nächster Schritt, wir nehmen Platz am Volant, ist das weniger ausgeprägt, eine Stufe nach unten an der Verankerung der Vordersitze von drei, vier Zentimetern schafft probatere Sitzverhältnisse, das passt schon einmal. Es zeigt sich jedoch, dass das Lenkrad nur in der Höhe, nicht in der Tiefe verstellbar ist. Wie schon beim Einstiegs-SUV, dem MG ZS EV. Noch rasch ein Blick auf die Materialanmutung: fast überall Kunststoffe, aber das Bemühen um wohnliche Atmosphäre ist unverkennbar. Keine pure graue Tristesse, sondern alles hübsch farblich aufgelockert, zum Beispiel durch klavierlackimitierende Elemente, azurblaue Zierleisten, Stoffe in der Türverkleidung. Und weil Stoffbezüge am Gestühl, sitzen wir in der Version Comfort – die höhere namens Luxury bietet an dieser Stelle (Kunst-)Leder.

...und Opel Astra Sports Tourer beleben das Segment. Foto: Opel

Jetzt ist er also da, der erste Elektro-Kombi, und er kommt aus China, ausgerechnet, möchte man ergänzen. Der Wagentyp spielt nur in Europa eine Rolle, die meisten heimischen Hersteller winken ab, um sich die Entwicklungskosten zu sparen. Im Mai ist es prinzipiell so weit, wer da bestellt, kann sich auf drei Monate Wartezeit einstellen, Ende August sollte die volle Verfügbarkeit erreicht sein. Der Importeur, Denzel-Ableger MG Motor Austria, rechnet damit, heuer noch 500 MG5 an den Mann und die Frau zu bringen. Der Wagen steht auf derselben reinen E-Plattform wie der Marvel R. Wärmepumpe gibt es nicht, maximale Ladeleitung: 87 kW, da ist der Akku in 40 Minuten auf 80 Prozent, und Standard-Range bedeutet: 130-kW-Maschine und 320 km Reichweite, Long-Range 115 kW und 400 km. (Andreas Stockinger, 28.3.2022)