Nach Sydney führt die Reise weiter nach Auckland in Neuseeland oder, wie Neuseeland auch genannt wird: Land der langen weiße Wolke.

Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, Neuseeland ist einfach eine Freude: In der Umgebung von Auckland finden sich einige beeindruckende Strände, und bei einem längeren Ausflug ist man plötzlich im Auenland, genauer: an einem Drehort für "Herr der Ringe", jetzt als "Hobbiton" eine Touristenabzocke. Aber Touri-Falle hin oder her – das wollte ich gesehen haben.

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

(Kathrin Feichtinger, 29.3.2022)