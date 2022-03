Neuer Digitalchef für ORF und ORF-Player ist Stefan Pollach ab April. Foto: ORF

Wien – Stefan Pollach ist fix als neuer Digital- und Player-Chef des ORF – DER STANDARD berichtete bereits über die absehbare Umbesetzung. Dienstagnachmittag machte sie der ORF per Aussendung offiziell, Pollach tritt die Funktion offiziell mit 1. April an.

Stefan Pollach ist derzeit mit der interimistischen Leitung des Projekts "ORF-Player" betraut und arbeitet seit 2020 an der Umsetzung neuer Streaming-Angebote für den ORF. Davor leitete der zertifizierte Projektmanager 2018/19 das Produktmanagement von ORF Online, war für die Weiterentwicklung von news.orf.at und oesterreich.orf.at zuständig und koordinierte die Produktentwicklung der Radiothek. 2015 verantwortete er den Online- und Social-Media-Auftritt des Eurovision Song Contests in Wien.

Pollach unterrichtet Projektmanagement an der FHWien der WKW und an der Grazer FH Joanneum. Nach dem Studium der Politikwissenschaften war er seit 2008 Kommunikationsberater, zunächst bei Media Consult, später selbstständig. Er stieß 1995, kurz nach der Gründung des Senders, zur Redaktion von FM4 und war dort als Reporter und Chef vom Dienst tätig. Parallel dazu entwickelte er als Konzepter und Programmierer Online- und Communityangebote des ORF mit.

ORF als "Public Service Plattform"

Roland Weißmann, vor Dienstantritt als ORF-General mit 2022 selbst Projektleiter der Streaming-Plattform ORF-Player, erklärt zur Besetzung des "Top-Profis": "Die konsequente Weiterentwicklung des ORF zur Public Service Plattform ist von entscheidender Bedeutung." Bisher verhandelt Weißmann über eine Novelle des ORF-Gesetzes, die ihm mehr Möglichkeiten etwa im Streaming einräumen soll – mit einigem Widerstand privater Medienhäuser. Weißmann war als Geschäftsführer der ORF-Tochter ORF Online und Teletext ab Mitte 2020 für die Player-Entwicklung zuständig.



Stefan Pollach beschreibt seinen neuen Job in der ORF-Aussendung so: "Die Digitalstrategie für das größte Medienhaus des Landes umzusetzen halte ich für eine der interessantesten Aufgaben in der österreichischen Medienbranche. Immer mehr Menschen erleben den ORF über seine digitalen Kanäle, und diese Plattform weiterzuentwickeln ist eine besondere Herausforderung für das ganze Onlineteam."

Der bisherige Onlinechef Thomas Prantner, er verlässt den ORF im Herbst nach seiner Bewerbung für den Job des ORF-Generals anno 2021, beschreibt seinen Nachfolger als "ausgewiesenen und umsichtigen Digitalprofi". (red, 29.3.2022)