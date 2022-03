Blue Origin, das Weltraumunternehmen von Jeff Bezos, führte am 31. März seinen vierten bemannten Raumflug durch. Das Event wurde live übertragen

Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Am Donnerstag, den 31. März, führte das Weltraumunternehmen Blue Origin seinen vierten bemannten Raumflug durch. Das Event wurde wie immer im Livestream übertragen, die Übertragung begann bereits eine Stunde vor dem Launch. Das folgende Video zeigt das Ereignis.

Blue Origin

An dem Kurztrip nahmen die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle und Gary Lai, ein Manager von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin, teil.

Ursprünglich hätte der US-Komiker Pete Davidson an dem Flug teilnehmen sollen, statt ihm flog nun Gary Lai. Im Rahmen dieser Änderung war auch der Tag des Starts verschoben worden. Ob Davidson zu einem späteren Zeitpunkt ins All fliegen könnte, teilte Blue Origin zunächst nicht mit.

Zuvor war unter anderem Star Trek-Darsteller William Shatner mit einer Rakete von Blue Origin in die Schwerelosigkeit gestartet. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Bezos selbst an Bord. Beim dritten Flug im Dezember 2021 waren unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, und der TV-Moderator Michael Strahan dabei.

Mit dem Raketensystem "New Shepard" hoben die Passagiere vom Westen des US-Bundesstaats Texas aus ab und landeten rund zehn Minuten später wieder, dazwischen verbrachten sie ein paar Minuten in der Schwerelosigkeit. Wie viel die Unternehmer für ihre Tickets zahlten, teilte Blue Origin nicht mit. (APA/dpa/red, 31.3.2022)