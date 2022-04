Lotto-Gewinner: Programme für die und die Beteiligung an den Österreichischen Lotterien bringen dem ORF zweistellige Millionenbeträge. Die Lotterien zahlen auch für die Veröffentlichung der Ergebnisse in privaten Medien. Foto: Screenshot ORF TVthek

Wien – Die kommerziellen Einnahmen des ORF legten 2021 recht kräftig zu, geht aus dem Jahresbericht des öffentlich-rechtlichen Unternehmens an das Bundeskanzleramt hervor. Nach 313,4 Millionen Euro im ersten Corona-Jahr erreichten sie 2021 341,3 Millionen Euro. Vor allem die Werbung in Radio- und TV-Kanälen zog im Vorjahr kräftig an.

Die Erlöse aus Fernseh- und Radiowerbung legten von 2020 knapp 182 Millionen auf 208,4 Millionen Euro zu. Die Onlinewerbung stieg von 18,4 auf 19,8 Millionen Euro. Sonderwerbeformen wie Patronanzen steigerte der ORF ebenfalls – von 32,4 auf 37,2 Millionen Euro. Die Sonderwerbeformen schlüsselt der ORF nach Medien auf – im Fernsehen brachten sie 27,1 Millionen Euro, im Radio 10,1 Millionen.

Aus Gebühren nahm der ORF laut – ebenfalls vorläufigen – Daten aus dem Quartalsbericht an die Stiftungsräte 645 Millionen Euro ein, exakt so viel wie 2020. Sie machen rund zwei Drittel der ORF-Umsätze von einer Milliarde Euro aus. Die GIS darf der ORF nur zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags einsetzen.

Im Jahresbericht muss der ORF auch die Einnahmen aus kommerziellen Tätigkeiten des Mutterschiffs ORF und seiner Töchter aufschlüsseln.

Programmverwertung brachte 2021 einen Ergebnisbeitrag von 12,8 Millionen Euro. Dazu zählen im ORF 7,1 Millionen Euro "mediale Unterstützung" – nämlich, im Jahresbericht ungenannt, der Österreichischen Lotterien für Ziehungen und andere Programmpräsenz von Lotto, Toto und Co, an denen der ORF eine Beteiligung hält. Drei Millionen überwiesen Kabelbetreiber dem ORF ergebniswirksam für die Einspeisung seiner Programme. 2,7 Millionen brachten die Wetterkameras ("Panorama TV"), Verwertungsgesellschaften und "sonstige Verwertungen".

Koproduktionen und Lizenzen spielten 16,5 Millionen Euro ein, davon 8,1 Millionen Koproduktionen mit anderen Rundfunkanstalten.

Smartcards für den ORF-Empfang steuerten 11,5 Millionen Euro zu den kommerziellen Einnahmen des ORF bei.

16,7 Millionen für Lotterien-Beteiligung

Beteiligungen und ihre Erträge laufen im ORF unter "Stand-alone-Aktivitäten". Auch hier finden sich die Österreichischen Lotterien wieder. Die Ausschüttungen für die ORF-Beteiligung und für die 60 ORF-Prozent an den kommerziellen Aktivitäten der ORF-Sendertochter ORS (der Rest gehört Raiffeisen) machten 16,7 Millionen Euro aus.

Zu den kommerziellen Einnahmen kommen etwa noch technische Dienstleistungen mit 7,6 Millionen Euro, 5,7 Millionen aus der Auflösung von Rückstellungen. (fid, 1.4.2022)