Es war ein großer Wirbel vor zehn Jahren, als sie eingeführt wurde: die Rettungsgasse. Keiner wusste so recht, was zu tun war, und Einsatzkräfte standen erst wieder in der Blechlawine. Denn das ist der Grund, warum sie eigentlich eingeführt wurde. Rettungskräfte sollten so rasch zum Unfallort gelangen und damit auch zur Verkehrssicherheit beitragen. Obwohl die Rettungsgasse bereits in vielen Nachbarländern üblich war, konnten sich in Österreich zu Beginn nicht alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer damit anfreunden. Zudem herrschte auch Verwirrung, was bei drei- und mehrspurigen Straßen zu tun sei. Mittlerweile – nach zehn Jahren immerhin – dürfte die Rettungsgasse akzeptiert sein, wie sie genau funktioniert, wissen aber immer noch nicht alle.

Ein Fahrzeug links, ein anderes rechts – oder wie genau funktioniert die Rettungsgasse? Foto: Asfinag

Was ist zu tun?

Bei stockendem Verkehr und bei Staubildung sind Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf Autobahnen und Schnellstraßen dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden, das gilt bereits bevor der Verkehr gänzlich zum Stillstand kommt und spätestens bei sieben km/h.

Bei einer zweispurigen Straße müssen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der linken Spur noch weiter links an den Fahrbahnrand ausweichen und die auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts. Bei drei- oder mehrspurigen Straßen fahren alle Fahrzeuge auf der äußersten linken Spur so weit wie möglich links. Alle Fahrzeuge auf den anderen Spuren begeben sich auf die rechte Seite, sodass eine Gasse entsteht. Wer sich nicht daran hält oder die Rettungsgasse gar behindert, muss mit einer Strafe von bis zu 2.180 Euro rechnen.

Wie sie funktioniert, haben die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verinnerlicht, dennoch gibt es 14 Prozent, die bei der Frage, wie eine Rettungsgasse bei einer zweispurigen Fahrbahn zu bilden sei, scheitern. Noch mehr haben Probleme, die Frage bei einer dreispurigen Fahrbahn richtig zu beantworten, ergab eine Ifes-Umfrage.

Wissen Sie, wie die Rettungsgasse funktioniert?

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Fiel es Ihnen zu Beginn schwer, die Rettungsgasse zu bilden? Wie funktioniert sie in Nachbarländern im Vergleich? (wohl, 4.4.2022)