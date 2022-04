"Dialog." "Wandel durch Handel." "Einbindung." "Legitime russische Sicherheitsinteressen."

Begriffe von gestern. Westliche Politik von gestern. Vollkommen entwertet durch das kriegsverbrecherische Vorgehen von Wladimir Putins Russland.

Russlands Präsident Wladimir Putin überschreitet jede zivilisatorische Grenze. Foto: IMAGO/ANE Edition

Nicht jetzt sagen, dass "jeder Krieg" grausam ist! Ja, stimmt, aber ein unprovozierter Angriffskrieg, der nur geführt wird, weil einem Diktator im Kreml die Existenz einer freien, demokratischen Ukraine unerträglich ist; ein Krieg mit systematischer Zerstörung von Städten und Lebensgrundlagen; ein Krieg mit gezielten Massenmorden und Vertreibung von Millionen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Putin überschreitet jede zivilisatorische Grenze. Er hat sich einfach selbst ausgeschlossen aus dem, was man "europäisches Haus" nennt. Das ist nicht mehr zu reparieren. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie mit ihm reden oder irgendwelche temporären Abmachungen treffen soll. Die Notwendigkeit mag das diktieren. Aber es muss jedem hier klar sein, dass er ein Feind ist. Ein Feind unserer Demokratie und unseres Rechts, so zu leben, wie wir wollen.

Das System Putin erträgt es nicht, dass andere frei sind. In Russland nicht und in ganz Europa nicht. Wenn das System Putin damit durchkommt, der Ukraine seine Herrschaft aufzuzwingen, die ein Rezept für Unterdrückung, Rückständigkeit und Verbrechen ist, dann sind auch wir in Europa in höchster Gefahr. (Hans Rauscher, 5.4.2022)