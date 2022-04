Am 1. Februar wurde bereits das große Protestcamp zum Lobautunnel geräumt. Foto: imago images/SKATA

Das letzte Protestcamp in Wien-Donaustadt auf dem Baustellenbereich zur geplanten Stadtstraße wird am Dienstagvormittag geräumt. Seit 9.30 Uhr sind mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei in Hirschstetten vor Ort. Der Bereich wurde großräumig für den Verkehr gesperrt.

Die Asfinag, die den Bau der Stadtstraße durchführen soll, hat nach eigenen Angaben die Polizei ersucht, das Camp in der Hirschstettner Straße zu räumen, "um die Bautätigkeiten ohne Gefährdung von Personen fortsetzen zu können".

"Die Räumung unterstreicht erneut die rückständige Verkehrspolitik der Stadt Wien in der Donaustadt", sagt Agnes Zauner, Geschäftsführerin von Global 2000 in einer Aussendung: "Nach Absage des Lobau-Tunnels wäre es nur logisch, die Pläne der Stadtstraße zu prüfen und dem tatsächlichen Bedarf anzupassen."

400 Beamte für 20 Demonstrierende

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass führte die Exekutive gegen 10.00 Uhr die behördliche Auflösung der Versammlung durch und forderte die Aktivistinnen und Aktivisten per Durchsage auf, das Gelände zu verlassen. Nach Ablauf einer gewissen Frist starte man die zwangsweise Räumung. Kommen die Aktivistinnen der Aufforderung nicht nach, hagelt es für sie Verwaltungsstrafen.

Foto: Martin Putschögl

Gass zufolge rechneten die Einsatzkräfte mit etwa 15 bis 20 Demonstranten "im Aktionsraum". Wie viele es genau sind, könne man aufgrund der Weitläufigkeit des Areals nicht abschätzen. Außerdem wurde eine spontane Kundgebung von Global 2000 im "unmittelbaren Aktionsraum" angemeldet, bestätigte die Landespolizeidirektion.

Ihnen standen mehr als 400 Beamte – unter anderem die WEGA – gegenüber, die neben dem eigentlichen Einsatz das Gelände absperrte. Auch für den Verkehr gab es Sperren. "Wir rechnen mit einem längeren Einsatz", sagte Gass. So gehe es nach der Räumung um den Abbau der Hütten und Erdlöcher. Auch zahlreiche Hindernisse würden die Beamten erwarten. Nicht zuletzt deshalb habe man auch für ausreichend Reserven gesorgt. Der Einsatz sei "schwierig und herausfordernd" besonders aufgrund der "ungewissen Umstände", die die Beamten erwarte.

Überdimensional und teuer

Die Sprecherin von "Lobau bleibt" ging schon in den vergangenen Tagen davon aus, dass es noch im März zu einer Räumung kommen würde. Der Vorwurf der Protestierenden: Die Stadtstraße sei überdimensioniert und teuer. Stattdessen solle das Geld für eine sozial gerechte Verkehrspolitik investiert werden.

"Die Räumung unterstreicht erneut die rückständige Verkehrspolitik der Stadt Wien in der Donaustadt. Nach Absage des Lobau-Tunnels wäre es nur logisch, die Pläne der Stadtstraße zu prüfen und dem tatsächlichen Bedarf anzupassen", kritisierte am Dienstag Agnes Zauner, Geschäftsführerin von Global 2000. So wie die Stadtstraße momentan geplant ist, verkörpere sie "ein Relikt aus verkehrspolitischer Steinzeit": Sie sei nicht nur überdimensioniert, sondern "verschlingt mit 460 Millionen Euro viel Geld – Geld, das effizienter in eine sozial gerechte Verkehrspolitik investiert werden könnte".

Nicht alles, was in der Vergangenheit geplant wurde, sei "heute noch vernünftig", reagiertenn die Grünen. Das gelte auch für die Wiener Stadtautobahn. "Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hält wider besseren Wissens am klimafeindlichen Projekt seiner Stadtautobahn fest. Damit erzwingt er jetzt auch die Räumung des zweiten Klimacamps. Das wird sich als historischer Fehler erweisen", sagte der Klimaschutzssprecher der Grünen, Lukas Hammer. (luza, ook, APA, 5.4.2022)