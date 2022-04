Skurrile Profile oder die große Liebe – was haben Sie auf Dating-Apps und beim Dating in anderen Ländern erlebt?

Ob Leute für Freundschaften, Sex oder die Liebe kennenlernen, mit Dating-Apps geht das etwas einfacher.

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AsiaVision

Endlich neue Gesichter! Vielleicht denken sich das einige, die im Ausland die Dating-App ihres Herzens öffnen. Von der Auswahl zu Hause ist man schon gelangweilt oder hat die potenziellen Partner und Partnerinnen schon zigmal nach links oder rechts gewischt. Im Urlaub oder auf einem Auslandsaufenthalt ist man vielleicht offener für Dates, weil man alleine unterwegs ist – sei es für einen Flirt, für eine Nacht, oder man findet jemanden, der einem die Stadt zeigt: Auf Tinder und Co finden sich immer Menschen für Unternehmungen. Vielleicht ergeben sich auch Erfahrungen wie eine Einladung auf die Dachterrasse eines Fünf-Sterne-Hotels, die man so im Alltag nicht machen würde.



Amore und Skurrilitäten



So oder so, Dating-Apps sind auch im Ausland eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Für einige bleibt es aber nicht bei einem Date. Aus der Verabredung, aus der gemeinsam verbrachten Nacht ergibt sich mehr, und das Gegenüber stellt sich als die große Liebe heraus.



Dafür muss man sich dann aber doch durch viele Profile und manchmal auch sehr absurde kämpfen. Ob Frauen, die lasziv auf der Arbeitsfläche der Küche posieren, oder Männer, die mit Gewehren und exotischen Tieren posieren – Tinder und Co zeigen auch die skurrilen Seiten der Menschen. Und häufig geben sie auch Einblick in die Stadt oder Region, in der man sich aufhält. So hat die Satirikerin Stefanie Sargnagel auf ihrem Instagram-Kanal gepostet, wie sich die Männer im US-Staat Iowa zeigen: mit Vokuhila, einer Schlange um den Hals, in Camouflage und mit erlegten Tieren.

Ihre Erfahrungen?

Welche Tinder-Erlebnisse können Sie erzählen? Haben Sie länderspezifische Erfahrungen gemacht? Haben Sie Freunde oder eine Liebschaft im Ausland kennengelernt? (rec, 8.4.2022)