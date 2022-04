Puppen, Bauklötze, Brettspiele oder Alltagsgegenstände – was interessiert Ihre Kinder, was lassen diese links liegen? Berichten Sie im Forum!

Beim Blick in so manches Kinderzimmer wird einem regelrecht schwindlig: Wo man auch hinschaut, liegt Spielzeug herum – ob im vollgeräumten Schrank, im Bett oder am Boden verstreut; von kleinen Legosteinen über Kleidung für Puppen bis hin zu Spielekonsolen. Rund 300 Spielsachen besitzt ein westliches Kind im Schnitt. Anlässe wie Ostern, Weihnachten oder Geburtstage tragen wesentlich dazu bei, dass die Sammlung an Spielzeug laufend wächst.

Welches ist das absolute Lieblingsspielzeug Ihres Kindes? Foto: Regine Hendrich

Doch unter all den Massen an Spielsachen sind meist nur eine Handvoll von wirklichem Interesse für das Kind. Nach welchen Kriterien Lieblingsspielsachen ausgewählt werden, liegt meist im Ermessen der Kinder und nur im seltensten Fall in jenem der Eltern. So kann eine teure Puppe oder ein aufwendig gestaltetes Malbuch zwar aus Sicht der Erwachsenen als relevant empfunden werden, womöglich findet es das Kind aber alles andere als spannend, wie auch "XYZ123" weiß:

Oft sind es simple Gegenstände oder auch gar keine eigens gekauften Spielsachen, die in der Welt des Nachwuchses für Aufregung sorgen. Das können Steine oder Hölzer sein, Schachteln oder altes Gewand und Schmuck der Großeltern, mit denen sich Kinder gern verkleiden. Während manche Kinder gewisse Spielsachen lieben und über Jahre nicht von diesen ablassen, lehnen andere Spielzeug generell ab und üben sich lieber in Rollenspielen mit anderen.

Wie ist das bei Ihren Kindern?

Was spielen diese am liebsten? Welches Spielzeug ruft Faszination hervor? Welches interessiert sie hingegen gar nicht? Wie viele Spielsachen besitzen Ihre Kinder ungefähr? Berichten Sie im Forum! (mawa, 20.4.2022)