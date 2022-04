Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist auch Landesparteiobfrau der ÖVP Niederösterreich. Die Inserate des Landes in deren Medien sollen nun durchleuchtet werden. Foto: apa / georg hochmuth

St. Pölten – Der niederösterreichische Landesrechnungshof wird sich voraussichtlich mit den Inseraten des Landes in den Medien der Volkspartei beschäftigen. Für Montagnachmittag wurde eine gemeinsame Pressekonferenz von SPÖ, FPÖ und Neos angekündigt, die einen Antrag auf Sonderprüfung durch den Rechnungshof in St. Pölten präsentieren wollen. Die Grünen kündigen auf STANDARD-Anfrage an, beim Antrag mitzustimmen – an der Pressekonferenz sind sie aber nicht beteiligt.

Schon Anfang April berichtete DER STANDARD über eine anonyme beim Parteien-Transparenz-Senat in der Sache. Der Vorwurf: Großzügige Inserate des Landes oder landesnaher Unternehmen in zwei Zeitschriften der Volkspartei würden die Regeln zur Parteienfinanzierung umgehen. Weil die Zeitungen vom ÖVP-nahen Innovaverlag herausgegeben wird, scheinen die Inserate nicht im Rechenschaftsbericht der Partei auf. Die Volkspartei bestreitet jegliches Fehlverhalten und stellt eine Umgehung des Gesetzes in Abrede.

Die Anzeige beim Parteien-Transparenz-Senat blieb allerdings folgenlos: Er sah keinen Grund für ein Tätigwerden. Von der Sonderprüfung des Landesrechnungshofs erwarten sich die Parteien nun mehr Durchblick bei den Inseratengeschäften des Landes. Details werden bei der Pressekonferenz um 14 Uhr präsentiert. (sefe, 25.4.2022)