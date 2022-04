Neue gemeinsame Beratungsfirma in Wien stellt sich seit Montagabend im Web vor: Marc Degen (Mitte) und die ÖVP-nahen Berater Christoph Ulmer (li.) und Thomas Zach (re., zugleich Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte im ORF). Foto: Screenshot ordiungo.com

Wien – In der Consulting-Szene gibt es eine bewerkenswerte deutsch-österreichische Kooperation. Der Berliner Kommunikationsprofi Marc Degen hat mit den Wiener Beratergrößen Thomas Zach, zugleich Sprecher der ÖVP-nahen ORF-Stiftungsräte, und Christoph Ulmer in der vergangenen Woche eine neue Agentur gegründet, deren Website Montagabend online ging. Der Name: "ordiungo".

Die "ordiungo Advisory Gmbh" bietet laut Homepage "strategische Beratung", sie unterstütze "die Unternehmensentwicklung durch Vernetzung, Beratung und Coaching". O-Ton: "Der Fokus liegt hierbei auf der Unterstützung der Unternehmensentwicklung durch Vernetzung, Beratung und Coaching. Die Partner verfügen über langjährige und vielseitige Erfahrung sowie ein internationales Netzwerk aus unterschiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen."

Degen managte als engster Vertrauter des CDU-Politikers Jens Spahn dessen Aufstieg bis zum Gesundheitsminister. In der Berliner polit-medialen Szene gilt er als bestens vernetzt. Ende 2020 beendete Degen überraschend sein Engagement für Spahn.

ÖVP-Kontakte

In der österreichischen Innenpolitik scheint sich der Deutsche auszukennen: Wie der STANDARD erfuhr, pflegt Degen seit Jahren Kontakt zu namhaften Vertretern der Volkspartei.

Zach und Ulmer besitzen die Beratungsfirma Gradus Proximus. Beide begannen ihre Karriere als Offiziere des Bundesheeres sowie im Kabinett des Innenministers Ernst Strasser (ÖVP).

Ihre Beratungsagentur Gradus Proximus beschäftigte Medien zuletzt wegen eines Social-Media-Monitoring-Auftrags für und Kontakten mit den Vorständen von Wirecard, bevor der Fin-Tech-Konzern in einem der größten deutschen Finanzskandale endete.

Zach verfügt als Sprecher des ÖVP-Freundeskreises im ORF-Stiftungsrat über wesentlichen Einfluss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

"Praktische Begegnungsebenen von Verwaltung, Politik und Wirtschaft"

Vom Firmensitz in Wien aus sei ordiungo in ganz Europa, und insbesondere in Deutschland, tätig, heißt es auf der Unternehmensseite.

"Die inhaltliche Expertise erstreckt sich vom fundierten Knowhow über die praktischen Begegnungsebenen von öffentlicher Verwaltung, Politik und Wirtschaft über inhaltliche Schwerpunkte im Gesundheits-, Finanz- sowie Sicherheits- bis hin zum IT- und Energiesektor."

Man verweist auf "langjährige Erfahrung und zuverlässige Kontakte im kommunikativen und medialen Umfeld". (red, 25.4.2022)