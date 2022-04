Camp MondSeeLand in Oberösterreich zählt zu den beliebtesten Campingplätzen in Österreich. Foto: camping.info/Camp MondSeeLand

Berlin – Das Campingportal www.camping.info hat die Preise von 23.000 europäischen Campingplätzen ausgewertet. Die Preisspanne für eine Campingnacht reicht demzufolge von 12 bis 37 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe.

Am teuersten ist Camping in der Schweiz (37,22 €) und Italien (36,95 €), gefolgt von Kroatien (36,06 €), Spanien (34,12 €) sowie Österreich (31,92 €) und Slowenien (30,13 €). Weniger als 15 Euro kostet eine Nacht auf einem Campingplatz in den Ländern Türkei, Nordmazedonien, Moldau und Albanien. Das gesamte Ranking findet man hier.

Unterschiede in den Bundesländern

Mit einem Preis von 31,92 Euro für eine Campingnacht befindet sich Österreich im europäischen Vergleich im oberen Bereich. Im Bundesländervergleich sind Vorarlberg (36,38 €), Tirol (35,61 €) und Kärnten (34,33 €) am teuersten. Am günstigsten campt man in den Bundesländern Niederösterreich (27,59 €), Steiermark (26,17 €) und in Wien (24,50 €). "Unter Einberechnung des Komforts und des umfangreichen Freizeitprogramms bieten die Campingplätze in Österreich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärt dazu Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info mit Sitz in Berlin.

Das bestätige auch der aktuelle camping.info Award, der jährlich die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa auszeichnet, wie es in der entsprechenden Aussendung heißt. Denn in diesem Jahr befinden sich 22 österreichische Campingplätze in den Top 100, davon drei in den Top Ten. (red, 25.4.2022)