Stripclub in Soho, London: Die britische Hauptstadt gehört angeblich zu den lustvollsten Metropolen der Welt. Foto: imago/robertharding

Was macht eine Stadt "verführerisch" – richtiggehend geil? Dieser Frage ist der britische Online-Schnapslieferdienst The Bottle Club nachgegangen. Dort meint man, die ultimative Rangliste erstellt zu haben. Anhand von Faktoren wie der Anzahl der Stripclubs, "Sex-Events" und Stundenhotels, aber auch der Anzahl der Restaurants, die Aphrodisiaka (in diesem Fall Austern und Champagner) verkaufen, und der Anzahl der Personen, die auf der Erotik-Plattform Only Fans sind, glaubt das Unternehmen, die lustvollsten, flirtfreudigsten und sinnlichsten Metropolen der Welt ermittelt zu haben.

Demnach geht's vor allem in London richtig rund. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs gilt als die Stadt mit den meisten "Sex-Events" und den meisten Anmeldungen auf "Fetischseiten" sowie einer großen Anzahl von Personen auf Only Fans.

Wien auf Platz 13

Dicht gefolgt wird London von Las Vegas, wo es natürlich jede Menge Stripclubs gibt (die Stadt heißt ja nicht umsonst Sin City), und auf dem dritten Platz landete New York. Letzteres erreichte einen guten Platz dank seiner riesigen Anzahl von Stundenhotels, der Anzahl an "kinky people", aber auch wegen seiner florierenden Online-Fetischseiten.

Immerhin auf Rang 13 kommt Wien, wobei unsere Hauptstadt in der Kategorie "Pornstar Names" hervorsticht – was auch immer das bedeuten soll.

Die am wenigsten verführerischen Städte sind, folgt man The Bottle Club, Kopenhagen, Kapstadt und Porto. Sie alle schnitten bei der Anzahl der Stripclubs, der Stundenhotels und der Nutzerinnen und Nutzer von Only Fans am schlechtesten ab.

Natürlich sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man auf der Suche nach einem sexpositiven Urlaub ist, sollte man London vielleicht ganz oben auf die Liste setzen. (red, 27.4.2022)

Die Top Ten: