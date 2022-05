Weniger Sorgen im Alltag für Fahrradfahrer verspricht die Firma AirBell aus Wien. Sie hat vor kurzem die AirBell, ein Zubehör für das Fahrrad entwickelt. Dabei handelt es sich um eine unauffällig aussehende Klingel, die das sicherste Versteck für das Apple AirTag am Fahrrad bietet, das zur Zeit am Markt erhältlich ist.

Foto: Air Bell

AirTag Tracker

Das AirTag, ein kleiner Tracker, den Apple seit vergangenem Jahr anbietet, feiert als eine der praktischsten Erfindungen des Tech-Giganten große Erfolge. Mit Hilfe eines globalen Netzwerks von Smartphone Usern lassen sich damit Gegenstände wie verlorene Schlüssel, Geldbörsen oder Taschen lokalisieren. Vor Kurzem hat ein Wiener Start-Up ein Gadget für das AirTag herausgebracht, das den Fahrradfachhandel begeistert. Die beiden Gründer, Valentin Ruhry und Christopher Steinweber, sind selbst leidenschaftliche Fahrradfahrer und wussten sofort: das AirTag muss aufs Rad! Nur wie? Ins Innere des Rahmens passt es aufgrund des Durchmessers nicht, zudem würde sich darin der Empfang verschlechtern. Alle Lösungen zur Befestigung am Rahmen sind sehr auffällig und vor allem für Diebe leicht zu erkennen. Mit der AirBell ist das jedoch ganz anders: Im Inneren der Klingel befindet sich eine Kammer, in welche der kleine Tracker eingesetzt wird – von aussen unerkennbar.

Foto: AirBell

Sicherheit für Ihr Fahrrad

Sobald das AirTag mit dem eigenen iPhone verbunden wird, ist der Standort des Fahrrads in der vorinstallierten "Wo ist?"-App einsehbar und man muss sich keine Sorgen mehr um den Verbleib seines Fahrrads machen. Mit der deutschen Firma Messingschlager hat das Jungunternehmen einen starken Partner für den Vertrieb innerhalb der EU und seit neuestem auch in den USA an seiner Seite. Denn die HAMA-Tochter hat Ende 2021 die amerikanische Cycle Force Group übernommen, über die sie das stark nachgefragte Fahrradzubehör der beiden Wiener nun auch in Amerika vertreiben wird.

Foto: Air Bell

Hohe Nachfrage nach der AirBell – jetzt wieder lieferbar

Der Boom des Fahrradsektors und die durch die Pandemie bedingten Lieferengpässe machen auch dem kleinen österreichischen Unternehmen zu schaffen. Vor allem aber die unerwartet hohe Nachfrage haben dafür gesorgt, dass die Lager Anfang des Jahres leer waren. Jetzt ist die AirBell wieder erhältlich, rechtzeitig zum Beginn der Fahrradsaison.

