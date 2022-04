Papst Franziskus heute beim Treffen mit der Päpstlichen Kinderschutzkommission. Foto: imago / Vatican Media

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat alle Katholiken aufgerufen, Kindesmissbrauch zu verhindern. Missbrauch in jeglicher Form sei inakzeptabel, so das römisch-katholische Kirchenoberhaupt bei einem Treffen mit der Päpstlichen Kinderschutzkommission laut Kathpress am Freitag im Vatikan. Der sexuelle Missbrauch von Kindern sei dabei besonders schwerwiegend, weil er ein Vergehen an einem Leben darstelle, das erst beginne.

"Missbrauchte Menschen fühlen sich manchmal wie in einer Falle zwischen Leben und Tod", erklärte Franziskus weiter. Erst kürzlich habe ihm ein Vater den Fall seines Sohnes geschildert, der aufgrund von Missbrauch "jahrelang nicht einmal sein Zimmer verlassen konnte". Die römisch-katholische Kirche selbst ist seit Jahren von Missbrauchsskandalen durch Geistliche erschüttert. Die bisher eigenständige Kinderschutzkommission wird im Juni an die Kurie, also die vatikanische Verwaltung, angebunden. (APA, 29.4.2022)