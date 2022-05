Johan Bülows neueste Kreation aus Lakritz überzeugt in flüssiger Form als Likör

Lakrids by Bülow Root & Cocoa Foto: Hersteller

Es gibt Genussmittel, über die kann man nicht streiten – entweder man liebt sie oder nicht. Auch bei Lakritz war die Sache bis vor einigen Jahren klar. Dann kam der junge Johan Bülow und revolutionierte den Geschmack der kleinen Süßholznascherei. Der Däne überzog Lakritzkügelchen mit Schokolade und unterschiedlichen Zucker- und Fruchtschichten, und so fanden auch militante Lakritzverweigerer Gefallen daran.

Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die eine breite Bekanntheit und unzählige Shops in Europa nach sich zog. Warum also nicht Lakritz in flüssiger Form produzieren? Eben! Die neueste Kreation Bülows ist ein Likör, für den er ausschließlich Biozutaten verwendet. Süßholzwurzel, Schokolade, Vanille und Gewürze treffen auf Rum und bilden eine runde Aromen- und Geschmackskomposition.

Beim Öffnen der Flasche ist zwar kaum Alkohol in der Nase wahrnehmbar, zu dominant sind die Aromen von Schokolade, Vanille, Süßholz und Karamell. Geschmacklich fügt sich der Rum aber harmonisch ins Gesamtbild. Als Zutat im Espresso Martini überzeugt dieser Likör ebenso wie pur als Digestif. (Alex Stranig, RONDO, 7.5.2022)