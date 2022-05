Bundespräsident Alexander Van der Bellen fordert nach dem Absturz im Pressefreiheitsranking eine Trendumkehr. Foto: IMAGO/Future Image

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Absturz im Pressefreiheitsindex: Van der Bellen fordert Umkehr – Medienministerin Raab will sich das Bewertungssystem "genau ansehen". Reporter ohne Grenzen für Reformen, die Gewerkschaft will Qualitätsjournalismus absichern

Angriffe bei Corona-Demos, Amtsgeheimnis, Inseratenaffäre: Österreichs Pressefreiheit auf dem Tiefpunkt – Österreich ist im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen vom 17. auf den 31. Platz abgestürzt. Skandinavische Länder führen das Ranking an

VÖZ setzt mit Inseratenwelle ein Zeichen für Presse- und Meinungsfreiheit – Das Sujet "Pressefreiheit auf Russisch" rückt die aktuelle Lage in Russland in den Fokus

Ukraine-Krieg: Mehrheit vertraut Berichterstattung heimischer Medien – Corona- und Impfskeptiker sowie FPÖ-Anhänger zweifeln Vertrauenswürdigkeit an. 41 Prozent versuchen, Krieg auszublenden

Afghanistan: Taliban gratulieren zum Tag der Pressefreiheit – und ernten Kritik – Im Ranking von Reporter ohne Grenzen stürzte Land auf Platz 156 von 180 ab

EPA-Fotograf Christian Bruna gewann Sportjournalistenpreis – Für das Bild eines Speerwerfers bei Olympia in Tokio

Vierte Staffel: Amazon setzt Comedy "LOL" fort – Michael Bully Herbig ist erneut der Gastgeber

Willkommen Österreich mit Engelke und Ostrowski, Shirley – Visions of Reality – TV-Tipps für Dienstag – Re: Traumjob oder Ausbeutung? Thailändische Beerenpflücker in Schweden, Zum Jahrestag der Befreiung am 8. Mai 1945, Report, Kreuz und quer, Diva, The Dinner – dazu die Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!