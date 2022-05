Gesundheitsminister Rauch präsentierte den Variantenmanagementplan. Foto: APA/HANS PUNZ

Ein recht sperriger Begriff ist es, der Österreich vor weiteren tausenden Toten bewahren soll: der Variantenmanagementplan. Er beinhaltet vier Szenarien, wie es im Herbst mit der Pandemie weitergehen könnte, und wurde am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten vom Gesundheitsminister präsentiert.

Johannes Rauch (Grüne) will sich damit gegen Vorwürfe wehren, er würde – wie seine Vorgänger – den Herbst verschlafen. Zuletzt machten Expertinnen und Experten darauf aufmerksam, dass man jetzt mit den Vorbereitungen beginnen sollte. Der Variantenmanagementplan (VMP) soll "aufzeigen, welche Maßnahmen zu setzen sind", Details stehen aber noch aus.

Die vier Szenarien sind nach Dramatik der Situation gestaffelt und gestalten sich wie folgt:

Szenario 1: Idealfall

Dieses lässt sich am einfachsten mit dem Begriff "Schnupfenvirus" bezeichnen, den der Biologe Andreas Bergthaler, der ebenfalls bei der Präsentation anwesend war, verwendet hatte. In diesem Szenario gäbe es keine schweren Erkrankungen und damit auch keine Einschränkungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens.

Szenario 2: Günstiger Fall

In diesem Fall würde eine zunehmende Immunität zu einer geringeren Heftigkeit der Welle führen. Durch Varianten wie Omikron würde es aber weitere Wellen geben, dazu – das kennt man in Österreich bereits – saisonale Unterschiede. Schwere Verläufe würden in dem Fall vor allem vulnerable Gruppen betreffen, damit wären auch Einschränkungen nur partiell in Risikosettings zu setzen.

Szenario 3: Ungünstiger Fall

Dieser beinhaltet viele Infektionen, und zwar global, dazu "noch viele Jahre" unvorhersehbare und häufig auftretende Varianten, die auch schwere Verläufe zur Folge hätten. Impfung und Immunitäten würden in dem Fall dennoch vor vielen schweren Verläufen schützen, davon wäre dann auch die Belastung der Gesundheitseinrichtungen abhängig. Infektionswellen würden "weitereichende Störungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens" zur Folge haben.

Szenario 4: Sehr ungünstiger Fall



Dabei geht man von Varianten aus, die nicht nur ähnlich infektiös wie Omikron, sondern auch virulenter als Delta sind. Das beutetet: viele sehr kranke Menschen. Damit einhehr gehen viele Hospitalisierungen und viele Menschen mit Langzeitfolgen, außerdem eine hohe Sterblichkeit und eine sinkende Lebenserwartung. Die Folge wären in diesem Fall "starke" Einschränkungen im gesellschaftlichen und sozialen Leben.

Finaler Plan im Juni

Welche Einschränkungen genau in welcher Stufe gemeint sind, ist noch unklar. Der VMP – er wurde von über 80 Expertinnen und Experten erstellt und soll 100 Seiten umfassen – durchläuft nun noch einige Schleifen, diese Woche soll er an die Gecko übermittelt werden. Im Anschluss will das Gesundheitsministerium einen finalen Plan erarbeiten, der die Grundlage für politische Entscheidungen bilden soll.

Auf welcher Stufe etwa die Impfpflicht wieder aktiviert werden soll, wollte Rauch nicht angeben. Das müsse die zuständige Kommission entscheiden, die Ende Mai einen Bericht veröffentlichen soll. Wichtig sei aber, im August und September die Menschen zur Impfung zu bringen, sagte er, da plane man eine Kampagne. Die soll nicht "von oben herab" erfolgen, sondern in Betrieben, Apotheken und bei Ärztinnen und Ärzten ansetzen.

Bergthaler wies darauf hin, dass die Erstellung des Plans allein nicht genug sei: Man dürfe diesen nicht im Juni präsentieren und dann "Ferien machen". Außerdem habe man Baustellen, die von Szenarien unabhängig seien, etwa dass man endlich eine solide Datengrundlage schaffen müsse. Herwig Ostermann von der Gesundheit Österreich GmbH betonte: Die Wissenschaft habe keine Glaskugel, momentan beurteile sie die Situation aber eher positiv. Dennoch müssten Planungsüberlegungen "jetzt" beginnen. (Gabriele Scherndl, 6.5.2022)