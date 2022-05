Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Firmen verlangen aktuell von ihren Mitarbeitern, dass diese zurück ins Büro kommen sollen. Wie viele Tage pro Woche, das handhaben alle ein wenig anders. Apple beispielsweise wäre für drei Bürotage pro Woche, was bei vielen Mitarbeitern auf wenig Verständnis stößt. Nun hat sich die Gruppe "Apple Together" formiert, um in einem offenen Brief diese Verpflichtung zu kippen.

Noch immer quälen viele Menschen Fake-Anrufe von angeblichen "Support-Firmen", die beispielsweise über angebliche Amazon-Bestellungen informieren und Geld für diese einfordern. Diesem Treiben ein Ende zu machen verschrieb sich kürzlich ein amerikanisch-britisches Team aus Youtubern, das mit ihrer Aktion vier dieser groß angelegten Callcenter infiltrieren konnte.

Außerdem freut sich das Wiener Start-Up Byrd über ein Investment von 50 Millionen Euro – damit soll die Expansion in drei neue Märkte ermöglicht werden. Das 2016 gegründete Unternehmen hat sich im Bereich Online-Handel einen Namen gemacht, wo es als kompetente All-in-one-Lösung von kleineren Händlern genutzt wird.

Apple-Mitarbeiter rebellieren gegen Rückkehr des Bürozwangs

Rache am "Microsoft-Support": Youtuber infiltrierten indische Callcenter

Steuerrad statt Touchscreen: Früher Prototyp des ersten iPhones aufgetaucht

Wiener Start-up Byrd sichert sich Investment von 50 Millionen Euro

Bitcoin crasht auf unter 30.000 Dollar

Instagram experimentiert mit NFTs

Playstation-Erfolg treibt Sony an

Russische Android-Nutzer bekommen keine Updates mehr für Bezahl-Apps