Das neue Ö1-Haus auf dem Küniglberg (hier noch in Bau) und rechts der neue, multimediale Newsroom. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Ein Monat vor dem geplanten Umzug der ORF-Radioinformation auf den Küniglberg in den neuen Newsroom hat die interne Koordinatorin für den multimedialen "Kulturwandel" ihre Funktion nach STANDARD-Infos aus mehreren Quellen abgegeben.

Nach ersten STANDARD-Infos dürfte der Rückzug von Gudrun Stindl aus dieser Funktion an Kritik der Radio-Belegschaft insbesondere an der auch kurz vor Bezug unklaren Organisation der künftigen Zusammenarbeit, auch an Kritik an ihrer Doppelfunktion als Kulturwandel-Koordinatorin und Change-Managerin und als Radio-Betriebsrätin gelegen sein. Auch die Zukunft freier Mitarbeiter und deren Beschäftigungsverhältnisse war zuletzt bei einer Betriebsversammlung mit General Roland Weißmann und Radio-Direktorin Ingrid Thurnher ein spannungsgeladenes Thema.

Dazu sollen Überraschungen beim Umzug gekommen sein. So solle nun die TV-Kultur zur Ö1-Kultur ins neue Ö1-Gebäude auf dem Küniglberg ziehen. Die beiden Kulturabteilungen sollen ein etwas schwieriges Verhältnis zueinander haben. Die Ressorts sollen eigentlich künftig multimedial arbeiten und organisiert sein, bei der Kultur soll diese Neuorganisation vorerst vertagt sein.

DER STANDARD versuchte Stindl zu erreichen und ersuchte um Rückruf.

Die Radioleute sollen Mitte Juni – ab Fronleichnam – auf den Küniglberg übersiedeln. (fid, 13.5.2022)