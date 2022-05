Heinz-Christian Strache kehrt für Puls 24 in die Finca auf Ibiza zurück. Foto: Puls 4

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Blattsalat: Jeannée tadelt sein abgetakeltes Idol und Frauen als heilige Kühe – Kurz beim Parteitag: Aber hört die ÖVP auf ihre lebenslangen und überzeugten Anhänger?

Ibiza-Jahrestag: "Ganz, ganz komisch": Straches Rückkehr in ein schicksalhaftes Wohnzimmer – Puls-24 -Infochefin Corinna Milborn interviewte den Ex-Vizekanzler in der Finca, in der das Ibiza-Video entstand, das vor genau drei Jahren seine Karriere beendete. DER STANDARD sah den Film vorab

TV-Tagebuch: "Polizeiruf 110" aus München im Ersten: Eislaufen und einarbeiten – Es ist eine Freude, Kriminaloberkommissarin Bessie Eyckhoff beim Ermitteln und Verena Altenberger beim Spielen zuzuschauen

Tote Al-Jazeera-Journalistin in Israel: UN-Sicherheitsrat fordert Untersuchung – Shireen Abu Akleh war am Mittwoch im Westjordanland erschossen worden. Bei ihrer Beerdigung kam es zu Gewalt zwischen Polizei und Demonstranten

Streaming: Netflix arbeitet offenbar an Livestream-Funktion für Comedy Shows – Vor allem die beliebten Comedy Specials, aber auch Zusammenkünfte von Teilnehmern bekannter Reality-Shows könnten live übertragen werden

Journalismusfest in Innsbruck: ORF-Journalist Karim El-Gawhary: "Ich bin ein vorsichtiger Mensch" – Doppelstandards in Kriegsberichterstattung könnten Glaubwürdigkeit Europas gefährden

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Das Ende der Ära Kurz – ÖVP zwischen Krise und Aufbruch – Heute Abend ab ca. 22.10 Uhr in ORF 2

Filmporträt: Regisseurin Derflinger über Alice Schwarzer: "Irgendetwas in ihr ist unverwundbar" – Die Filmemacherin über ihre neue Doku und die Gründe, warum sie künftig lieber Meerschweinchenfilme als noch einen Film über Feminismus drehen will

Abwahlantrag: Deniz Yücel tritt als Präsident des deutschen PEN-Zentrums zurück – Ein Abwahlantrag war zuvor auf der Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung abgelehnt worden

Einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.