Spargel mit Hollandaise ist wiederum ein Lieblingsrezept von mir, das ich "veganisiert" habe.

Ich persönlich bevorzuge den grünen Spargel, weil er mir einfach besser schmeckt und nicht so viel Aufwand in der Vorbereitung benötigt wie der weiße. Er muss fast oder gar nicht geschält werden und ist schneller gar.

Außerdem ist er gesünder. Er enthält mehr Vitamin C und Folsäure und beinhaltet mehr B-Vitamine als sein weißer Konkurrent.

Ich nütze die Saison und genieße so oft wie möglich Spargel in vielen verschiedenen Zubereitungsarten. Meinen Spargel kaufe ich direkt beim Spargelbauern in der Umgebung in Bio-Qualität.

Grüner Spargel mit veganer Sauce hollandaise. Foto: Ingrid Huber

Diese Variante mit Hollandaise und Bröseln schmeckt mir besonders gut.

Rezept für 2–3 Portionen – je nach Appetit:

1 kg grüner Spargel

für die Sauce hollandaise:

70 g Cashewkerne oder Cashewbruch

110 g Gemüsebrühe

50 g Weißwein vegan

30 g Karotte fein gerieben

60 g vegane Butter

½ EL Zitronensaft

Prise Kurkuma

Kala Namak (Schwarzsalz – dieses Salz wird in der veganen Küche eingesetzt, um den Gerichten den Geschmack von Eiern zu verleihen), kann auch durch Speisesalz ersetzt werden

Chiliflocken nach Geschmack

½ TL Maisstärke

für die gerösteten Brösel:

100 g Bio-Dinkelbrösel

1 EL vegane Butter

1 EL Rapsöl mit Buttergeschmack





EssbarSpargelHollandaise.docx Größe: 0,10 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.