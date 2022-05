Neuer Burgerladen: Kvetch

Nach dem Umbau und Rebranding des Tel Aviv Beach am Donaukanal als Neni am Wasser eröffnet das nächste Lokal aus dem Hause Molcho: Elior Molcho serviert ab 18. Mai in der Taborstraße Smashed Burger, Naturweine und Craftbeer. Zwei Jahre hat Molcho in die Entwicklung seiner Burger gesteckt, sagt Mama Haya. Die Bio-Rindfleischpattys stammen von Fleischauer Manfred Höllerschmid, als Alternativen stehen auch ein Beyond-Meat-Burger und ein Koji-Fried-Chicken-Burger auf der Karte.

www.kvetch.at

Neue Burger gibt es ab Mittwoch in der Taborstraße im 2. Bezirk. Foto: Kvetch

European Street Food Festival gastiert in Wien



Auf Burger wird beim European Street Food Festival am 21. und 22. Mai in der Wiener Stadthalle natürlich nicht verzichtet. Es steht aber auch Außergewöhnlicheres auf der Speisekarte: Neuseeländisches Maori-Steak, serviert im Pita-Brot mit Kiwi-Sauce, kann man ebenso probieren wie Corn-Dogs und brasilianische Spieße. Der Eintritt ist frei.

www.streetfood-festival.eu

Bauernmarkt im Palmenhaus

Im Palmenhaus im Burggarten gastiert der Bauernmarkt "markta" für ein verlängertes Wochenende. Sechsmal soll die Location heuer bespielt werden, ab 19. Mai geht es mit der ersten Runde des Pop-up-Markts los. Bis Sonntag hat man jeweils von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit, bei 16 Anbietern regionale Produkte wie Käse, Gemüse und Eingemachtes zu kaufen.



www.markta.at

Jedes dritte Wochenende von Mai bis Oktober findet das Bauernmarkt-Pop-up im Palmenhaus statt. Foto: Markta/Lisa Edi

Vievinum-Weinfestival in der Hofburg

Weinliebhaber sollten zwischen 21. und 23. Mai in der Wiener Hofburg vorbeischauen. Dort findet nämlich der Weinevent Vievinum statt, der größte seiner Art in Österreich. Um die 400 Aussteller präsentieren vor Ort ihre nationalen und internationalen Weine. Ein Tagesticket gibt es um 75 Euro. (red, 18.5.2022)



www.vievinum.at