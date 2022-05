Der dritte Platz geht an Konstantinos Tsakalidis (Griechenland). Es heißt schlicht Frau aus Euböa

Der Fotograf schreibt zu dieser Aufnahme: "Zusammen mit anderen Kollegen war ich in dem Dorf Gouves im Norden Euböas, auf das sich das Feuer am Morgen des 8. August zubewegte. [...] Ich dachte mir, wenn das Feuer wirklich auf die Häuser übergreift, wären dies die Bilder, die die Katastrophe und die Folgen der Klimakrise, in der wir leben, am anschaulichsten beschreiben würden. Ich hatte vor, mein Auto an einen sichereren Ort zu bringen, als sich das Feuer den Hügel hinunter in Richtung der Häuser bewegte, und in diesem Moment sah ich aus der Ferne eine schwarz gekleidete Frau, die sich unbeholfen vor einem Haus bewegte. Ich ging darauf zu, um zu sehen, was los war, denn es war eines der ersten Häuser vor dem Wald. Ich hörte, wie sie in Richtung des Hauses rief und nach ihrem Mann suchte. Dann rief sie mich in den Hof des Hauses und erzählte mir aufgewühlt von all der harten Arbeit, die sie in ihr Haus gesteckt hatten [...] und vom mangelnden Eingreifen der Regierung, um das Feuer zu löschen. Während sie mir das erzählte, verschlangen die Flammen den Kiefernwald hinter dem Haus. Das war der Moment, in dem ich dieses Foto machte. [...]."