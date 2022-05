Die Mineralwassermarke Vöslauer setzt in ihrer neuen Kampagne nicht mehr auf internationale Superpromis, sondern auf heimische Nachwuchstalente, die "junge, inspirierende Menschen am Puls der Zeit" seien, heißt es in der Aussendung.

Aktuell wird mit dem Model Greta Elisa Hofer, der Autorin Cornelia Travnicek und dem Kochkollektiv Healthy Boy Band, bestehend aus Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn auf das Thema Nachhaltigkeit und die neue PET-Mehrwegflasche aufmerksam gemacht. Die Kampagne stammt von Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. (red, 19.5.2022)