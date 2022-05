[Livebericht] Weltweit erstmals über 100 Millionen Flüchtlinge, sechs Millionen aus der Ukraine

[Panorama] Missbrauchsfall an Wiener Schule beschäftigt Behörden seit zwei Jahren

[Inland] Van der Bellen stellt sich erneut der Wahl zum Bundespräsidenten

[International] Forschungsinstitut Sipri sieht Welt auf "neues Krisenzeitalter" zusteuern

[Wirtschaft] Warum steirische Äpfel mehr kosten als Bananen aus Übersee

WWF-Bericht: EU trägt kaum zu weltweiter Lebensmittelversorgung bei

[Reportage] Einkauf im Sozialmarkt: "200 Euro bleiben uns im Monat zum Leben"

[Web] Bitcoin laut Bill Gates "wertlos für die Gesellschaft"

[Wetter] Südlich des Alpenhauptkammes sowie generell in den westlichen Landesteilen gibt es bereits am Vormittag zahlreiche dichte Wolken sowie erste Regenschauer. Nachmittags mischen sich zusätzlich Gewitter in die Niederschläge. Weiter im Norden und Osten präsentiert sich hingegen das Wetter meist sonnig und trocken. Nach 9 bis 16 Grad in der Früh, Tageserwärmung auf 20 bis 30 Grad, am wärmsten im Westen.

[Zum Tag] Heute ist World Turtle Day.