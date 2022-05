Der Erlös von Vodka 4 Peace geht an Hilfsorganisationen in der Ukraine

Mit Premium-Vodka die Ukraine unterstützen. Foto: Vodka 4 Peace / PR

Die Spendenfreudigkeit ist hierzulande glücklicherweise ungebrochen. Dabei hat jeder und jede doch ganz eigene Gründe, warum er oder sie etwas vom Ersparten jenen gibt, denen es gerade nicht so gut geht. Bis auf ein Schulterklopfen der Liebsten oder einem vorgedruckten Dankesbrief einer NGO bleibt nach dem Spenden aber lediglich das zufriedene Gefühl.

Mehr als Karmapunkte gibt es für jene, die die Aktion von Anastasiia Rosinina unterstützen. Die Modedesignerin ist vor mehr als zwei Monaten aus Kiew geflohen und startete in der Schweiz das Projekt "Vodka 4 Peace". Gemeinsam mit anderen Unternehmern produziert sie Premium-Wodka – seit wenigen Tagen ist er auch in Österreich erhältlich. Der Erlös geht direkt an unterschiedliche Hilfsorganisationen in der Ukraine. Rosininas ambitioniertes Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine Million Flaschen zu verkaufen. Die Ukraine ist einer der größten Wodka-Produzenten, das Destillieren der Spirituose hat eine lange Tradition. Und weil besondere Umstände besondere Maßnahmen erfordern, macht eine Ukrainerin mit ihren Partnern nun eben ukrainischen Wodka in der Schweiz. Ypa! (Alex Stranig, RONDO, 28.5.2022)