Wer gern kocht, stöbert auch oft durch unterschiedlichste Rezepte – doch wie sehr halten Sie sich dann an die Angaben? Berichten Sie im Forum!

Es gibt Gerichte, die man einfach intus hat: Bei den einen sind es die Klassiker der italienischen Küche, bei anderen ist es die österreichische Hausmannskost. Was man häufig zubereitet, kann man meist gut. Man kommt also ohne Rezepte aus. Doch vor allem dann, wenn man neue Speisen ausprobieren möchte oder manche Gerichte schon in Vergessenheit geraten sind, kommt man meist nicht umhin, entweder zum Kochbuch oder zu den eigenen Notizen zu greifen oder sich im Internet schlau zu machen.

Haben Sie Kochbücher, oder sammeln Sie Ihre Rezepte anderswo? Foto: Motortion Getty Images/iStockphoto

Rezepte gibt es wie Sand am Meer, selbst zu einem einzigen Gericht finden sich unzählige Anleitungen, auf welche Art und Weisen an die Sache herangegangen wird. Schon beim Einkauf kann ein Rezept behilflich sein – immerhin gibt dieses Aufschluss darüber, welche Lebensmittel man besorgen muss. Während Rezepte für die einen sowohl beim Kochen als auch beim Backen das Nonplusultra sind – jede Angabe wird genauestens befolgt, damit das Essen gelingt –, sind sie für andere lediglich eine Orientierungshilfe – gekocht wird eher nach Gefühl.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie strikt halten Sie sich beim Kochen und Backen ans Rezept? Warum ist Ihnen das wichtig, warum brauchen Sie das nicht? Woher beziehen Sie Ihre Rezepte? Und wie bewahren Sie diese auf? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 17.6.2022)