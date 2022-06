Es ist ein schönes Ritual, das sich in vielen Familien nicht nur zur Schlafenszeit großer Beliebtheit erfreut: das Vorlesen. Auch als erwachsene Person kann man seine helle Freude an guten Kinderbüchern haben, an originellen und charmanten Charakteren, an Geschichten, die auch nach zig Vorleserunden spannend und witzig bleiben, und an schön gestalteten Illustrationen. Doch nicht jedes Kinderbuch erfüllt diese Kriterien – und manche bei den Kids noch so beliebte Figur darin kostet Erwachsene jede Menge Nerven.

Vorlesen soll ein Vergnügen sein – kann aber auch jede Menge Nerven kosten. Foto: Getty Images / iStockphoto/bogdankosanovic

Wenn Kinderbücher problematisch sind

Ob Conni, Drache Kokosnuss, Prinzessin Lillifee, Pippi Langstrumpf, Tom Turbo, Benjamin Blümchen, Leo Lausemaus, Bobo Siebenschläfer, die Olchis, oder wie sie alle heißen – Kinderbücher und deren Charaktere sind Geschmackssache. Und in den unendlichen Weiten des Buchmarktes für die Kleinen können manche durchaus polarisieren.

Gründe dafür gibt es viele. Kinderbuchcharaktere können immer brav, immer lieb, kurzum "zu perfekt", besserwisserisch oder auch vom Verhalten her fragwürdig sein. Manchmal feiern in Kinderbüchern Gesellschaftsklischees fröhliche Urständ, die man als Erwachsener ungern einer weiteren Generation vermitteln möchte – à la Mama ist Hausfrau, Papa geht arbeiten, "weil er der Papa ist". Oder es werden höchst irritierende Erziehungsmaßnahmen zur Schau gestellt, bei denen sich den vorlesenden Eltern die Haare sträuben – man denke nur an den vielkritisierten "Struwwelpeter" und seine schwarze Pädagogik.

Bücher, die man nicht gerne vorliest – aus gutem Grund

Nicht nur ältere Kinderbücher weisen sogar Spuren von Rassismus oder Kolonialismus auf und vermitteln einen herabwürdigenden, wenig inklusiven Umgang mit anderen Kulturen. Eine dubiose Moral, die mit dem Dampfhammer daherkommt, soll erwachsenen Menschen auch schon das Vorlesevergnügen verleidet haben. Und ein ganz anderes, für viele aber nicht minder prekäres Thema sind – subjektiv wahrgenommen – schlecht geschriebene Geschichten, etwa "hatscherte" Reime, die Sprachaffinen beim Vorlesen regelrecht Schmerzen bereiten.

Welche Kinderbücher irritieren Sie?

Kennen Sie das Phänomen "Kind liebt Buch, Erwachsener leidet darunter"? Welche Charaktere halten Sie kaum aus – und warum? Überlesen Sie manchmal "unerträgliche" Textstellen, oder haben Sie schon einmal ein Kinderbuch ganz aus dem Regal "verschwinden" lassen? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 22.6.2022)