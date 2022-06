1. Pop-Up von Rick Owens in Wien

Zur Eröffnung standen junge Fans Schlange: Bis zum 16. Juli schlägt der Designer Rick Owens im ehemaligen Kerzengeschäft Retti am Wiener Kohlmarkt 8-10 auf. Verkauft werden in dem kleinen, Mitte der Sechziger Jahre von Hans Hollein entworfenen Store, unter anderem Schmuck, Lederwaren, Sonnenbrillen des Labels Rick Owens.

Adresse:

Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien

Website Rick Owens





2. Ausstellung bei Katharina Husslein

Seit einem Jahr verkauft die Kunsthistorikerin Katharina Husslein in einem ehemaligen Handschuhgeschäft aus den 1930er Jahren in der Josefstädterstraße 11 in Wien Vintageschmuck, Glas und Tafelsilber. Seit einiger Zeit kooperiert sie mit Künstlerinnen und Künstlern, bis zum 31. August ist dort außerdem eine Installation der Künstlerin Nives Widauer zu sehen.

"Die Eisheiligen", Glasskulpturen von Nives Widauer Foto: Nives Widauer

Adresse:

Josefstädterstraße 11, 1080 Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag: 15-19 Uhr/ Freitag: 15-18 Uhr und nach Vereinbarung

Instagram Katharina Husslein





3. Ausstellung von Susanne Bisovsky im Geymüllerschlössel

Susanne Bisovsky ist im Rahmen der Reihe (Con)temporary Fashion Showcase ab 11. Juni bis zum 28. August 2022 zu Gast im Geymüllerschlössel, wo sie ausgewählte Ensembles ihres "Wiener Chic" zeigt. Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Samstag wird Susanne Bisovsky ab 17 Uhr ihre Publikation "Wiener Chic. Mode für eine große Stadt" präsentieren.

Foto: MAK/ Georg Mayer

Adresse:

MAK Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, 1180 Wien

Öffnungszeiten:

jeweils samstags und sonntags, 10–18 Uhr

Mak Geymüllerschlössel





4. Drag-Wettbewerb

Am 22. Juni findet im Wiener Donauzentrum die Wahl zur "Miss Drag Queen Vienna" statt. Tamara Mascara, eine der bekanntesten Drag Queens Österreichs, hat den Bewerb 2018 ins Leben gerufen. Gemeinsam mit ihren Jurymitgliedern – Make-up-Spezialistin Kathrin Jokubonis, Modeexperte Wolfgang Reichl und der amtierenden Miss Europe Beatrice Körmer – kürt sie die diesjährige Gewinnerin.

Foto: Martin Darling

Adresse:

Westfield Donauzentrum, Wagramer Str. 94, 1220 Wien

22.6.2022 ab 17:00

Veranstaltungsinfo

(red, 10.6.2022)